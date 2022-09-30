Kartal Belediyesi'nden Meme Kanserine Farkındalık İçin Pembe Patika Yürüyüşü Yerel Haberler Kartal Belediyesi, Kızılay Kartal Hastanesi ve Kızılay Toplum Merkezi iş birliği ile Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında "Pembe Patika Yürüyüşü" düzenliyor. Kartal Belediyesi, Kızılay Kartal Hastanesi ve Kızılay Toplum Merkezi iş birliği ile Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında "Pembe Patika Yürüyüşü" düzenliyor. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yapılacak etkinlikte, erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekilecek. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, 8 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Neyzen Tevfik Meydanı'nda saat 13.30'da başlayacak etkinlik, saat 14.00'te bando eşliğinde Kartal Meydanı'na yürüyüş ile devam edecek. Pembe balonlar ve kurdeleler ile süslenen yol boyunca gerçekleştirilecek olan yürüyüş sonrasında, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Cihan meme kanserinin teşhisi ve tedavisi hakkında bilgilendirme semineri verecek. Kaynak: ANKA / Yerel Kartal Belediyesi Kızılay Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kartal Belediyesi'nden Meme Kanserine Farkındalık İçin Pembe Patika Yürüyüşü - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.