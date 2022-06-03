Kartal Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü'ne Özel Farkındalık Etkinlikleri - Haberler

Kartal Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında farkındalık yaratmak ve çevre bilinci konusunda bilinçlendirmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlikler, 7 Haziran Salı günü Ankara Caddesi'nden Kartal Meydanı'na çevre yürüyüşü ile başlayacak. Saat 11.00'de başlayacak yürüyüşün ardından Kartal Meydanı'nda rap şarkıcıları İtiraf, Myco, Kıdem, Krav, Sept, Poli ve Pixel bir konser verecek. DJ performansının da yer aldığı etkinliklerde atölye çalışmaları, şişme oyun parkurları da yer alacak. Geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla Atıklardan Hayal Dünyası Yarışma Sergisi ve ödül töreni de gerçekleştirilecek.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 8 Haziran Çarşamba günü de toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla etkinlikler devam edecek. Saat 11.00'de başlayacak etkinliklerde dalgıçlar eşliğinde denizaltı dip temizliği yapılacak. Denizi kirleterek ekosisteme zarar veren atıklar çıkarılarak sergilenecek. Ayrıca sahil temizliği de yapılarak çevrenin önemine bir kez daha dikkat çekilecek.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL, KARTALLI KOMŞULARINI ETKİNLİĞE DAVET ETTİ

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'de gelecek nesiller için çevreyi korumanın önemine vurgu yaparak, "Kartal Belediyesi olarak doğa ve çevre dostu çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Belediye hizmet binamızda uygulamaya koyduğumuz Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin yanı sıra ilçe genelinde de evsel atıkların yeniden geri dönüşüme kazandırılması için mahalle bazında atık seferberliği çalışmalarını yürütüyoruz. Çevre kirliliğini en aza indirmek ve atıkların dönüştürülmesi için üzerimize düşeni hep birlikte yapmalıyız. Dünya Çevre Günü nedeniyle de hem farkındalık yaratmak hem de çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla tüm komşularımızı düzenlenecek etkinliklere davet ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel