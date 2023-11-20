Kartal Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Masa Tenisi Turnuvası

Kartal Belediyesi ve Kartal Yeşilay Spor Kulubü iş birliği ile Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenledi. Yüzlerce sporcunun katıldığı turnuva, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Kartal Belediyesi ve Kartal Yeşilay Spor Kulubü iş birliği ile Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlamaları dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenledi. Yüzlerce sporcunun katıldığı turnuva, heyecan dolu anlara sahne oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde gerçekleşen turnuvaya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen; Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyespor Başkanı ve Meclis Üyesi Umut Daştan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Deniz Şahin, Kartal Yeşilay Kartal Spor Kulubü Başkanı Ali Ertan Usta, çok sayıda sporcu ve ailesi katıldı.

"KARTAL'DA, SPORUN HER ALANINI DESTEKLİYORUZ"

'100. Yıl Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası'nın açılış töreni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyesi'nin sporun her alanını desteklemeye devam ettiğini belirterek, "Bugün, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel masa tenisi turnuvasında sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Kartal'da yaşayan tüm gençlerimizi sporla buluşturmak gibi bir idealimiz var. Bugün bu turnuva doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Etkinliğimizde, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi.

4 AYRI BRANŞTA, 100'Ü AŞKIN SPORCU

Etkinliğin devamında, turnuvanın ilk karşılaşması, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Deniz Şahin ile Kartal Yeşilay Spor Kulubü Başkanı Ali Ertan Usta arasında oynandı. Temsili karşılaşmanın ardından, 4 ayrı branşta 100'ü aşkın sporcu arasında müsabakalar gerçekleşti. Turnuvadaki müsabakalar, heyecan dolu anlara sahne olurken, aileleri de sporcuları yalnız bırakmadı.

Turnuvanın sonunda, 16 yaş altı ve üstü olmak üzere dereceye giren tüm sporcular için bir kupa ve madalya töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren oyuncular, kupa ve madalyalarını protokolün elinden aldı.