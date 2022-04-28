Kartal Belediyesi'nden Cami ve Türbe Gezilerine Vatandaşlardan Yoğun İlgi

İSTANBUL (ANKA) -

Kartal Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği İstanbul'un cami ve türbe gezilerine Kartallı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında yapılan cami ve türbe gezilerine katılan mahalle sakinleri, bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarının önünden Kartal Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla alındı. Sabah erken saatlerde başlayan tura katılan vatandaşlar, Kartal Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından karşılandı.

Ramazan ayı boyunca düzenlenen ve Kartal Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personelinin ziyaret edilen yerlere ilişkin verdiği bilgiler eşliğinde gerçekleştirilen inanç turları, Anadolu Kavağı'nda bulunan Hz. Yuşa Türbesi ziyareti ile başladı. Türbeyi ziyaret ederek dua eden vatandaşların bir sonraki durağı Ayasofya Camii oldu. Ramazan ayı inanç turları Haliç kıyısında bulunan Eyüp Sultan Camii ziyareti ile son buldu.

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen inanç turlarına katılan 2100 Kartallı vatandaşa, maske, dezenfektan, tesbih ve cüz'den oluşan hediye çantası takdim edildi. Geziler oyunca Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından 60 adet 35 kişilik araç vatandaşların hizmetine sunuldu.