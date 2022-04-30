Kartal Belediyesi'nden Bayramda Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

İSTANBUL (ANKA) - İstanbul'da Kartal Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarını kaybeden yurttaşların mezarlık ziyaretlerinde bulunması için bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Kartal Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak tahsis edilen araçlarla mezarlık ziyaretleri bu yıl da arefe günü ile bayramın birinci ve 2'nci günü olmak üzere 3 gün boyunca yapılacak. Kartallıların mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirebilmek amacıyla düzenlenen ücretsiz seferler ile yurttaşların sevdiklerinin ebedi istirahatgahına ulaştırılacak.

Kartal Meydanı'nda yer alan Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası önünden hareket edecek olan servisler; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi mezarlıklarına vatandaşların ulaşımını sağlayacak.

Gün içinde ring yaparak vatandaşlara hizmet verecek servislerin saatleri de şöyle:

Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli mezarlıkları

Gidiş Saati/ Dönüş Saati

10.00- 10.45

11.30- 12.15

13.00- 13.45

14.30- 15.15

16.00- 16.45

Osmangazi Mezarlığı

Gidiş Saati/ Dönüş Saati

10.00- 11.00

12.00- 13.00

14.00- 15.00

16.00- 17.30