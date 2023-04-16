Kartal Belediyesi'nden 3 Mahallede İftar Programı

Bu yıl da ramazan ayında mahallelere taşıdığı iftar sofraları ile yurttaşları bir araya getiren Kartal Belediyesi, ilçenin üç mahallesinde iftar yemeği verdi.

Bu yıl da ramazan ayında mahallelere taşıdığı iftar sofraları ile yurttaşları bir araya getiren Kartal Belediyesi, ilçenin üç mahallesinde iftar yemeği verdi.

Kartal Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi Gazanfer Bilge Sokak, Topselvi Mahallesi Hacı Kaptan Sokak ve Cevizli Çınar Caddesi'nde düzenlenen iftar programlarına yaklaşık 10 bin Kartallı katıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de orucunu yurttaşla birlikte açtı.

Kartallılar, iftarın ardından Kartal Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel ramazan eğlencesine de katılım gösterdi. İftar sofralarında orucunu açan Kartallılar düzenlenen etkinlikte yarışırken çocuklar ise Hacivat ve Karagöz ile eğlendi.

Programda yurttaşlarla bir araya gelen Yüksel, şunları söyledi:

"Ramazan ayının manevi yönünü yansıtan iftarlarımız, komşularımızın birlikte olmasına vesile oluyor. Vatandaşlarımızla bir arada olmak bizlere büyük mutluluk veriyor. Bugün yalnızca burada değil, ramazanın ilk gününden beri deprem bölgesinde de vatandaşlarımıza iftar ve sahurda hizmet veriyoruz. Bir yanımız sürekli afet bölgesinde. Orada yaşayan kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin tuttuğu oruçların kabul olmasını diliyorum."