Kartal Belediyesi'nden 19 Mayıs'a Dolu Dolu Kutlama - Haberler

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. "Spora Adım At, Kartal'a Hareket Kat" sloganıyla düzenlenecek etkinler ile 7'den 70'e tüm Kartallılar, bayram coşkusunu paylaşacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 16-17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan etkinlikler ile bir şölen gibi kutlanacak.

Kartal Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalar kapsamında plaj voleybolu, basketbol, ayak tenisi, savunma sporları gösterileri ve çeşitli simülasyon etkinlikleriyle birlikte Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda da yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirilecek.

BAŞKAN YÜKSEL : "19 MAYIS COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞAYALIM"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'de 19 Mayıs kutlamalarına başta gençler olmak üzere tüm Kartallı komşularını davet ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü ilke edinerek bu yılki 19 Mayıs kutlamalarımızı Kartal Meydanı'nda ve Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda yapacağız. 19 Mayıs coşkusunu bir arada yaşamanın yanı sıra spora ve sporcularımıza verdiğimiz değer ile birlikte yapılacak olan gösteri maçlarını da büyük bir keyifle izleyeceğiz. Tüm Kartallı komşularımızı 19 Mayıs'ın gururunu ve coşkusunu yaşamak üzere etkinliklerimize davet ediyorum" dedi.

KARTAL MEYDANI GÖSTERİ MAÇLARINA SAHNE OLACAK

Kartal ilçesi sınırlarında bulunan okullar arasında plaj voleybolu, basketbol ve ayak tenisi branşlarında turnuvalar düzenlenecek. Dereceye girecek okullara kupa ve madalya takdimi yapılacak. Kartal'da faaliyet gösteren spor kulüplerinin basketbol ve ayak tenisi branşları da etkinliklerde gösteri maçı yapacak. Ayrıca profesyonel plaj voleybolu takımlarının da katılım sağlayacağı etkinliklerde savunma sporları dostluk müsabakaları da gerçekleştirilecek. Kübalı dans grubunun sahne şovları da etkinlikler kapsamında yerini alacak.

19 MAYIS KUPASI YAĞLI GÜREŞLERİ YAKACIK BAYRAM DEMİRKOL PARKI'NDA YAPILACAK

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs etkinleri kapsamında 21 Mayıs Cumartesi günü de yağlı güreş turnuvasına ev sahipliği yapacak. 19 Mayıs Kupası Yağlı Güreşleri, Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ünlü pehlivanları Recep Kara, İsmail Balaban, Şaban Yılmaz ve Abdullah Güngör başta olmak üzere birçok pehlivan yağlı güreşlere katılım sağlayacak.