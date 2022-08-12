Kartal Belediyesi Muharrem Ayı Boyunca İbadethaneleri Dezenfekte Edecek

Kartal Belediyesi, halk sağlığını korumak ve salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Muharrem ayı boyunca ilçedeki tüm ibadethanelerde dezenfekte çalışması yürütecek.

Belediye'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, halk sağlığını korumak ve Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Muharrem ayı boyunca ilçedeki tüm ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam edilecek.

Cami ve cemevlerinde yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları sayesinde; ortak kullanım alanları ve yüzey temasının olabileceği alanların tamamı ile ibadethanelerin dışında kalan bahçe alanları, banklar, abdest alınan bölümler, nano gümüş iyon teknolojisi ile hijyenik hale getiriliyor. İbadethanelere gelen yurttaşların dokunabileceği duvarlar, merdivenler, korkuluklar, ayakkabılıklar, kapılar, trabzanlar ve dezenfektan üniteleri de ekiplerce temizleniyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Muharrem ayının tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ederek çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Muharrem ayı boyunca ekiplerimiz büyük bir özveri ile ibadethanelerdeki dezenfekte çalışmalarına devam etti. Kartal Belediyesi olarak halk sağlığını önemsiyor, salgın sürecinde de komşularımızın taleplerine öncelik veriyoruz. Ekiplerimiz, komşularımızın temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için var gücüyle çalışıyor. İnsanlık olarak, zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Muharrem ayının tüm insanlığa birlik ve beraberlik getirmesini temenni ediyor, tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum."