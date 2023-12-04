Kartal Belediyesi, Leyla Evindar ve Sıddık Olek'in Sahne Aldığı Konser Düzenledi

Kartal Belediyesi, Bitlis ve Diyarbakır yöresinin folklor gösterilerinin gerçekleştiği bir konser düzenledi. Konser, Kartallılar tarafından büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.

Kartal Belediyesi, sevilen sanatçılar; Leyla Evindar ve Sıddık Olek'in sahne aldığı, Bitlis ve Diyarbakır yöresinin folklor gösterilerinin gerçekleştiği, şölen tadında bir konsere ev sahipliği yaptı. Kartallıların ilgisinin yoğun olduğu konser, büyük beğeni topladı.

Yakacık Kültür Merkezi'nde sahnesinde düzenlenen konsere, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ile çok sayıda Siirt ili hemşehri derneği temsilcisi katıldı.

Gecede, önce Diyarbakır ve Bitlis yörelerinin, folklor gösterisi sahnelendi. Folklor gösterisi, geceye renk attı. Etkinliğin devamında sevilen sanatçılar, Leyla Evindar ve Sıddık Olek sahne aldı. Sanatçıların seslendirdiği halk müziklerine doyasıya eşlik eden dinleyiciler, keyif dolu anlar yaşadı.

"HALK MÜZİĞİNİN BİRLEŞTİRİCİ YÖNÜYLE BİR ARAYA GELDİK"

Gecenin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Dernek Başkanlarına teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Başkan Gökhan Yüksel konuşmasında, katılımdan dolayı tüm sanatçılara ve sanatseverlere teşekkür ederek; "Halk müziğinin duygusal dokusunu hissettiğimiz bu gece, kültürümüzü yaşatma ve sanata destek olma adına bir adım daha atmamıza vesile oldu. Sizlerin yoğun ilgisi, doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Kartallılar olarak birlikte geçirdiğimiz bu şölen tadındaki konser gecesinde, kültürümüzü daha da zenginleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyor, halk müziğinin birleştirici yönüyle daha nice etkinlikte buluşmayı diliyorum" dedi.