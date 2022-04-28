Kartal Belediyesi Kadir Gecesi Dolayısıyla Vatandaşlara Lokma İkram Etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) -

Kartal Belediyesi Ramazan ayının ilk gününden itibaren ilçenin farklı mahallelerinde düzenlediği açık hava iftarlarına Kadir Gecesi'nde de devam ederken, camilerde ise vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Kadir Gecesi'nde Kartallılar, Kordonboyu Mahallesi Marmara Caddesi Çiğdem Sokak'ta kurulan açık hava iftar sofrasında bir araya geldi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah da Kadir Gecesi'ne denk gelen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İftar organizasyonunun ardından ise camilerde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Lokma ikramını memnuniyetle karşılayan Kartallılar, Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL'DEN KADİR GECESİ TEBRİĞİ

Kadir Gecesi dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, mesajında, "Bu mübarek gecenin tüm komşularımıza sağlık ve huzur getirmesini, hayırlara vesile olmasını dilerim. Kadir Gecemiz mübarek olsun" dedi.