Kartal Belediyesi, 'Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti' Ne Başladı - Haberler

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Kartal Belediyesi, 'Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti' Ne Başladı

ANKA - Yerel
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Kartal Belediyesi, 'Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti' Ne Başladı

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 65 yaş üstü yatalak hastalar ile durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşların, sağlık bakım ve ihtiyaçlarını ‘Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti’ adıyla uzman ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde karşılıyor.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 65 yaş üstü yatalak hastalar ile durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşların, sağlık bakım ve ihtiyaçlarını 'Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti' adıyla uzman ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde karşılıyor.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi'nin 444 4 578 numaralı telefonunu arayarak, talep oluşturup program dahilinde hizmet alabiliyor. Gelen taleplere göre planlama yapan ekipler, gün içinde ziyaretler gerçekleştirerek ihtiyacı olan vatandaşlara 'Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti' veriyor.

Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti ile yaşlıların sağlık yönünden ve sosyal açıdan desteklenmesi, iyileşme döneminin kesintiye uğramadan devam etmesi, iyileşme sürecinin hızlandırılması, sağlık maliyetinin azaltılması ve hastaların yaşadıkları ortamın sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi sağlanıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün sağlık ekipleri tarafından yapılan 'Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti' projesi ile, 65 yaş üstü kronik ve yatalak hastaların; yara bakım ve ameliyat pansumanı, kan alma işlemleri, serum takma ve enjeksiyon gibi tedavileri yapılıyor. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hemşireler, hastaların tedavilerini büyük bir titizlik ve özveriyle yapıyor.

ANKA / Yerel

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