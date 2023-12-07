Kartal Belediyesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi'nden uzmanlar İstanbul Medipol Üniversitesi'nde söyleşiye katıldı

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Engelli Danışma ve Koordinasyon Biriminden uzmanlar, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Uzmanlar, engelli haklarının kazanımı, bu hakların sosyal politikalara ve sosyal hizmet uygulamalarına yansıması ile alakalı bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Engelli Danışma ve Koordinasyon Biriminden uzmanlar, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı. "Engellilik ve Sosyal Hizmet: Eşitlikçi ve Hak Temelli Bir Bakış" başlıklı söyleşide uzmanlar, engelli haklarının kazanımı, bu hakların sosyal politikalara ve sosyal hizmet uygulamalarına yansıması ile alakalı bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

İlk sözü Kartal Belediyesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi'nde görev yapan sosyal hizmet uzmanı Atıl Utku Gel aldı. Konuşmasında; engelli bireylerin insanlık tarihinde; dışlayıcı, ötekileştirici ve çeşitli olumsuz söylemler ile uygulamalara maruz kaldıklarını belirten Gel, engelli haklarının kazanımında ve ilerlemesinde bu alanda verilen mücadelelerin etkili olduğunun altını çizdi.

Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi ve İkinci Dünya Savaşı gibi kritik dönemlerin sosyal hizmet tarihi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Gel, bu olayların çıktılarının, sosyal politikalara ve sosyal hizmet uygulamalarına yansıdığını belirtti.

Engellilere yönelik ulusal ve uluslararası bildirgelere, yasalara, sözleşmelere vurgu yapan ve sosyal inceleme deneyimlerini paylaşan Atıl Utku Gel, Türkiye'deki sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamalarına da değinerek Kartal Belediyesi'nin sosyal hizmetlerini ve yardımlarını aktardı.

Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, hasta yatağı gibi medikal malzeme desteğinin Kartal Belediyesi tarafından verildiğini ifade eden Gel, bunun yanı sıra; engelli hasta nakil aracı, kişisel bakım ve kuaförlük, spor, üretim atölyeleri, doğum günü kutlamaları, danışmanlık gibi hizmetlerin de sunulduğunu ifade etti. Kartal Belediyesi tarafından ayrıca nakdi yardım, sıcak yemek yardımı, eşya yardımı, evde sağlık ve ambulans hizmeti gibi desteklerin de verildiğini belirterek konuşmasını bitirdi.

KENDİ HAYATINDAN ÖRNEKLER VERDİ

Söyleşinin ikinci konuşmasını ise Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi'nde görev yapan psikolojik danışman Özgür Uğur yaptı. Özgür Uğur, engellilerin tarihsel olarak yaşadığı zorluklara ve maruz kaldığı istismarlara değindiği konuşmasında bireysel olarak görülen engellilerin sorunlarının ve haklarının toplumsal bir olgu olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Görme engelli bir birey olarak kendi hayatında yaşadığı ve maruz kaldığı olumsuzlukları anlatan Özgür Uğur; engelli bireylerin güçlü yönlerinin ve yeteneklerinin öne çıkarılması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Gerekli koşulların ve olanakların yaratılması durumunda eğitim, sağlık, ulaşım, sosyalleşme gibi başlıkların daha anlamlı hale geleceğini söyleyen Uğur, tarihte önemli işlere ve başarılara imza atmış engelli bireylerden örnek vererek konuşmasını tamamladı.

Dinleyici olarak katılan akademisyenlerin ve öğrencilerin soru ve katkılarıyla devam eden söyleşi, Öğr. Gör. Derya Bayrı Mengili'nin yaptığı katkı ve teşekkür konuşması ve ardından Kartal Belediyesi'nde görev yapan Atıl Utku Gel ve Özgür Uğur'a teşekkür belgeleri takdim edilmesiyle sona erdi.