Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kreşleri Ziyaret Etti

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Türkiye çapında yüksek standartlarda eğitim ve hizmet veren belediyeye bağlı 14 kreşi ziyaret ederek incelemelerde bulundu, öğretmen ve çalışanlara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in mesajını iletti.

Ziyaretleri sırasında öğretmen ve çalışanlara; Kartal Belediyesi olarak kreşlere ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Kars, "Başkanımızın sizlere selamlarını ve teşekkürlerini getirdim. Kreşlerde eğitim kalitesi ve hizmet anlayışının sizlerin de büyük emekleri ile beraber Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir konuma geldiğini iletmemi istedi Başkanımız. Bu standardı korumak ve geliştirmek için hep birlikte daha çok proje üretecek, daha çok çalışacak, çocuklarımızı hayata daha incelikli bir şekilde hazırlayacağız. Çünkü çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu düşünüyor ve çalışmalarımızı bu gerçeğin ışığında şekillendiriyoruz." dedi.

Kreşlerin daha sağlıklı hale gelmesi ve minik öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için pek çok farklı konuda bilgi alarak önerilerde bulunan Kars, eksiklikler, talepler, görüş ve öneriler ile ilgili sık sık notlar alarak kreş sorumlularından bilgi aldı.

3 güne yayılan kreş ziyaretleri sırasında çocuklarla da bol bol vakit geçiren Kars, kreşleri bir de onların anlatımıyla dinledi, çocuklarla resim yaparak etkinliklere katıldı.

Ziyaretler sırasında Başkan Yardımcısı Dilek Kars'a Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç eşlik etti.