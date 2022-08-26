Kartal Belediye Tiyatrosu Drama ve Oyunculuk Atölyesi Ön Kayıtları Başladı

Kartal Belediye Tiyatrosu Drama ve Oyunculuk Atölyesi, 2022-2023 eğitim dönemi için ön kayıtları almaya başladı.

İlçeli gençlerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, farklı yönlerini keşfedebilmeleri, hayallerindeki mesleği yapabilmeleri hedefleriyle faaliyetlerini sürdüren Kartal Belediye Tiyatrosu Drama ve Oyunculuk Atölyesi, yeni eğitim dönemi için ön kayıtları alıyor.

16 yaş ve üstü öğrencilerin özel yetenek sınavı ile kabul edildiği atölyenin özel yetenek sınavı, 22 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Kartal Belediyesi Sanat Akademisi 5. kat Tiyatro ve Drama sınıfında yapılacak. Ön kayıtlar ise 21 Ekim Cuma günü sona erecek. Oyuncu adayları yetenek sınavında hazırladıkları bir komedi ya da dram parçasını, bir şiiri ve bir şarkıyı veya türküyü söyleyecek. Özel yetenek sınavını geçen öğrenciler, iki yıl sürecek ücretsiz drama ve oyunculuk eğitimi almaya hak kazanacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, www.kartal.bel.tr adresini ziyaret edebilir. Ön kayıtlar ve yetenek sınavıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için ise 0216 280 67 12-13 ve 0216 280 67 17 numaralı hatları arayabilirler.