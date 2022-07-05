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Kartal Aydos Ormanı'nda denetim gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kartal Aydos Ormanı'nda denetim gerçekleşti

Kartal Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve Kartal İlçe Emniyet Ekipleri, orman yangınlarına karşı Aydos Ormanında denetim gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve Kartal İlçe Emniyet Ekipleri, orman yangınlarına karşı Aydos Ormanında denetim gerçekleştirdi. Denetime Kartal Kaymakamı Abdullah Demir de katıldı.

Aydos Ormanı'nda orman yangınlarına karşı Kartal Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve Kartal İlçe Emniyet Ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetimde, ormanlık alana kaçak giriş yapılıp yapılmadığı ve izinsiz ateş yakılıp yakılmadığı, piknik yapanlar ve araçlar kontrol edildi. Ayrıca bir TOMA, motosikletli ekipler ve özel harekat ekipleri alanda bulundu.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, "Geçen sene hepimizi üzen Türkiye'mizin ciğerlerindeki orman yangınlarının bu sene tekrar etmemesi için Valiliğimizin aldığı bir karar var. Ormanlık alanlara girişin yasaklanması ve piknik alanlarının kullanılması hakkında bazı kurallar koyulması ile ilgili bugün İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve belediyemiz ile birlikte bu tedbirlerin sahada uygulanması için buraya geldik. Belediyemizden ve emniyetimizden oluşan bir ekip düzenli olarak bu alanları kontrol ediyor. Ayrıca deneyimler havadan dron ile 6 saat kadar kontrol ediliyor. Vatandaşlarımıza çağrımız, alınan kararlara uymaları. Ateşsiz piknik yapmak da mümkün, vatandaşlarımız evde hazırladıkları yemeklerle de piknik yapabilirler. Şimdiden anlayış ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kartal Belediyesi Aydos Ormanı Zabıta Kartal Yerel Haberler

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