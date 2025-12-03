Haberler

Enflasyon Açıklandı, Yurttan Tepkiler Var... Kars: "Tüik Araştırmalarını Yaparken, Hangi Markete, Hangi Kasaba, Hangi Esnafa Gidiyor?"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarına Kars'ta vatandaşlar tarafından sert eleştiriler yapıldı. Alınan verilere itiraz eden Karslılar, geçim sıkıntısı çektiklerini ifade ederek, TÜİK'in sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haber : Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre kasım ayında TÜFE yüzde 0,87 artarken, yıllık artış yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıklamasına Karslı Mustafa Özyağcı'dan, "Yıllardır TÜİK'in yapmış olduğu araştırmalara Karslılar olarak hiç inanmıyoruz. Gelsinler bir baksınlar; Kars halkının, Kars esnafının hali perişan. TÜİK araştırmalarını yaparken, hangi markette, hangi kasapta hangi vatandaşa soruyor, hangi esnafa gidiyor, hangi süt ve süt ürünleri satan esnafa gidiyor ve araştırmalarını yapıyor. Biz de bilelim TÜİK'in neler yaptığını" tepkisi geldi.

TÜİK verilerine göre kasım ayında TÜFE'de aylık artış yüzde 0,87, yıllık artış yüzde 31,07 oldu. ANKA Haber Ajansı Kars sokaklarında halkın nabzını tuttu.

Mustafa Özyağcı isimli vatandaş TÜİK rakamlarına inanmadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yıllardır TÜİK'in yapmış olduğu araştırmalara Karslılar olarak hiç inanmıyoruz. Gelsinler bir baksınlar; Kars halkının, Kars esnafının hali perişan. TÜİK araştırmalarını yaparken, hangi markette, hangi kasapta hangi vatandaşa soruyor, hangi esnafa gidiyor, hangi süt ve süt ürünleri satan esnafa gidiyor ve araştırmalarını yapıyor. Biz de bilelim TÜİK'in neler yaptığını. Ekim ayına baktığınızda yüzde 32 civarında enflasyonun gerçekleştiğini açıkladılar. Kasım ayında da gerilediğini söylüyorlar. Bağımsız araştırma grubu enflasyon oranını yüzde 58,72 olarak belirledi. Ama TÜİK bugün kasım ayı enflasyonunun yüzde 30 civarlarında olduğunu ve rakamların bir önceki aya göre düştüğünü açıkladı. Biz bu rakamlara inanmıyoruz."

Emekli Orhan Alcanoğlu yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Enflasyon rakamları açıklandı. Bizi göre uygun değil. Emekliler olarak çok zor geçiniyoruz. Aldığımız maaşlar yetmiyor. Bu yüzden emeklilere daha fazla imkan tanınmasını istiyoruz. Emekliler şu anda sürünüyor ve bir dilim ekmeğe muhtaç. Buna göre enflasyon rakamlarının dana olumlu uygulanarak emekli maaşlarının arttırılmasını istiyoruz" dedi.

"Asgari ücret zamları açıklanacak, TÜİK yine rakamları aşağı çekti"

Tan Çakır isimli vatandaş TÜİK'in verilerine şu tepkiyi gösterdi:

"Asgari ücret zamları açıklanacak, her zaman yaptıkları gibi TÜİK yine rakamları aşağı çekti. Yarın öbür gün asgari ücret zammı belli olduktan sonra enflasyonumuz yine tavan yapacak. Etrafına dön bak caddede bir tane gülen adam yok, herkes mutsuz. İş yok, AŞ yok. Her gün sıkıntıdayız, her gün evde tartışma konumuz bu. Para artık bir iş görmüyor. Artık cebimizde kuruş yok. Mutsuzuz, para yok, iş imkanı yok. Gürcistan ile sınırız. Eskiden Gürcistan'da 100 liraya 100 lari alıyorduk, 3 gün yiyip için geziyorduk. Şimdi 100 liraya 30 lari bile alamıyoruz. Artık ülkede yaşam da zor, hayat da zor, ekonomi zaten bitti."

Kemal Özçağın isimli vatandaş, "Sokaklara, markete, kasaba ve özellikle petrol istasyonlarına gidin bir bakın. Asıl rakamlar oralarda gözlemlenir. Marketlerde 50 liranın altında tek bir ürünün olmadığı bir ülkede enflasyon rakamları yüzde 30 olamaz" dedi.

"Emeklilerin durumu perişan, dilenci olmaya başladık"

İlyas İrak isimli vatandaş ise şunları söyledi:

"Bugün açıklanan enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor. Bizler geçinemiyoruz. Aldığımız maaşlar çok düşük. Emeklilerin durumu perişan, dilenci olmaya başladık. Çocuklarımıza birşey veremiyoruz. Torunlarımıza bir şey götüremiyoruz. Çalışmak istiyoruz ama iş yok. Zaten şehir bitik durumda, hayvancılığa dayalı bir şehir. Hayvancılık bittiği için şehirden göç biraz daha fazla."

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için dünya devleri sırada

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen isim için dünya devleri sırada
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig ekibine elendi
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
Emeklileri heyecanlandıran gelişme: Ankara kulislerinde 'seyyanen zam' hareketliliği var

Emeklileri heyecanlandıran gelişme! Ankara kulisleri hareketlendi
Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı

Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler

VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler
MasterChef şampiyonunun çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı

MasterChef yarışmacısının çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.