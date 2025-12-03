Enflasyon Açıklandı, Yurttan Tepkiler Var... Kars: "Tüik Araştırmalarını Yaparken, Hangi Markete, Hangi Kasaba, Hangi Esnafa Gidiyor?"

Haber : Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre kasım ayında TÜFE yüzde 0,87 artarken, yıllık artış yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıklamasına Karslı Mustafa Özyağcı'dan, "Yıllardır TÜİK'in yapmış olduğu araştırmalara Karslılar olarak hiç inanmıyoruz. Gelsinler bir baksınlar; Kars halkının, Kars esnafının hali perişan. TÜİK araştırmalarını yaparken, hangi markette, hangi kasapta hangi vatandaşa soruyor, hangi esnafa gidiyor, hangi süt ve süt ürünleri satan esnafa gidiyor ve araştırmalarını yapıyor. Biz de bilelim TÜİK'in neler yaptığını" tepkisi geldi.

TÜİK verilerine göre kasım ayında TÜFE'de aylık artış yüzde 0,87, yıllık artış yüzde 31,07 oldu. ANKA Haber Ajansı Kars sokaklarında halkın nabzını tuttu.

Mustafa Özyağcı isimli vatandaş TÜİK rakamlarına inanmadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yıllardır TÜİK'in yapmış olduğu araştırmalara Karslılar olarak hiç inanmıyoruz. Gelsinler bir baksınlar; Kars halkının, Kars esnafının hali perişan. TÜİK araştırmalarını yaparken, hangi markette, hangi kasapta hangi vatandaşa soruyor, hangi esnafa gidiyor, hangi süt ve süt ürünleri satan esnafa gidiyor ve araştırmalarını yapıyor. Biz de bilelim TÜİK'in neler yaptığını. Ekim ayına baktığınızda yüzde 32 civarında enflasyonun gerçekleştiğini açıkladılar. Kasım ayında da gerilediğini söylüyorlar. Bağımsız araştırma grubu enflasyon oranını yüzde 58,72 olarak belirledi. Ama TÜİK bugün kasım ayı enflasyonunun yüzde 30 civarlarında olduğunu ve rakamların bir önceki aya göre düştüğünü açıkladı. Biz bu rakamlara inanmıyoruz."

Emekli Orhan Alcanoğlu yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Enflasyon rakamları açıklandı. Bizi göre uygun değil. Emekliler olarak çok zor geçiniyoruz. Aldığımız maaşlar yetmiyor. Bu yüzden emeklilere daha fazla imkan tanınmasını istiyoruz. Emekliler şu anda sürünüyor ve bir dilim ekmeğe muhtaç. Buna göre enflasyon rakamlarının dana olumlu uygulanarak emekli maaşlarının arttırılmasını istiyoruz" dedi.

"Asgari ücret zamları açıklanacak, TÜİK yine rakamları aşağı çekti"

Tan Çakır isimli vatandaş TÜİK'in verilerine şu tepkiyi gösterdi:

"Asgari ücret zamları açıklanacak, her zaman yaptıkları gibi TÜİK yine rakamları aşağı çekti. Yarın öbür gün asgari ücret zammı belli olduktan sonra enflasyonumuz yine tavan yapacak. Etrafına dön bak caddede bir tane gülen adam yok, herkes mutsuz. İş yok, AŞ yok. Her gün sıkıntıdayız, her gün evde tartışma konumuz bu. Para artık bir iş görmüyor. Artık cebimizde kuruş yok. Mutsuzuz, para yok, iş imkanı yok. Gürcistan ile sınırız. Eskiden Gürcistan'da 100 liraya 100 lari alıyorduk, 3 gün yiyip için geziyorduk. Şimdi 100 liraya 30 lari bile alamıyoruz. Artık ülkede yaşam da zor, hayat da zor, ekonomi zaten bitti."

Kemal Özçağın isimli vatandaş, "Sokaklara, markete, kasaba ve özellikle petrol istasyonlarına gidin bir bakın. Asıl rakamlar oralarda gözlemlenir. Marketlerde 50 liranın altında tek bir ürünün olmadığı bir ülkede enflasyon rakamları yüzde 30 olamaz" dedi.

"Emeklilerin durumu perişan, dilenci olmaya başladık"

İlyas İrak isimli vatandaş ise şunları söyledi:

"Bugün açıklanan enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor. Bizler geçinemiyoruz. Aldığımız maaşlar çok düşük. Emeklilerin durumu perişan, dilenci olmaya başladık. Çocuklarımıza birşey veremiyoruz. Torunlarımıza bir şey götüremiyoruz. Çalışmak istiyoruz ama iş yok. Zaten şehir bitik durumda, hayvancılığa dayalı bir şehir. Hayvancılık bittiği için şehirden göç biraz daha fazla."