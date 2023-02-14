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Karslı nine yaşlılık maaşını depremzedelere bağışladı

Yerel Haberler

Karslı nine yaşlılık maaşını depremzedelere bağışladı

Kars'ta 82 yaşındaki nine yaşlılık maaşını depremzedelere bağışladı.

Kars'ta 82 yaşındaki nine yaşlılık maaşını depremzedelere bağışladı.

Kars'ın Digor ilçesinde yaşayan Şerefnaz Aydın nine bankadan çektiği yaşlılık maaşını depremzedelere göndermek istedi.

Sadece parayı 'kaymakam beye' teslim ederim diyen Şerefnaz Aydın nine, Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş'ı makamında ziyaret ederek maaşını bağışlamak istediğini belirtti.

Şerefnaz ninenin örnek davranışı karşısında duygulanan Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, nineyi kaymakamlık çalışanlarıyla birlikte bankaya yönlendirdi.

Şerefnaz Aydın nine daha sonra kaymakamlık çalışanlarıyla birlikte bankaya giderek yaşlılık maaşını AFAD hesabına yatırarak depremzedelere destek oldu.

Şerefnaz Aydın'ın anlamlı davranışı duygusal anlar yaşanmasını neden oldu. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orhan Gazi Digor Aydın Kars Yerel Haberler

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