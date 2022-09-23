Karslı kadınlar imece usulü erişte kesiyor

Kars'ta kış sofralarının vazgeçilmezlerinden olan 'erişte' imece usulüyle kesilmeye başlandı.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte Kars'ta kış hazırlıkları yoğunlaştı. Bir araya gelerek erişteyi imece usulü kesen kadınlar, erişteleri daha sonra ipe sererek kurutuyor. Yaklaşık 10 kadının yardımlaşmasıyla kesilen ve tellere asılan erişteler renkli görüntüler oluşturuyor. Sabah erken saatlerde başlayan erişte kesimi öğleden sonra bitiyor.

Kadınlarla imece usulü erişte kestiklerini ifade eden Yüksel Ak, "Hamuru kündeledik, şimdi de gelinler toplandı kesiyoruz. Kavuracağız fırında, yani kış rızkı. İki gelinim, komşum birbirimize yardım ederek yapıyoruz. Kışın yoğurt çorbasıyla, hoşafla yüyeceğiz" dedi.

Kaz etiyle birlikte eriştenin daha güzel olduğunu anlatan Senem Gül, "Eriştenin yanında patates yapıyoruz. Mercimek döküyoruz. Harika bir yemek oluyor. Tabii ki kaz olmazsa olmaz. Kazsız hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

Kentte bir evde toplanan kadınların birisi hamur açarken, birisi de erişteleri makinede kesiyor. Diğer kadınlar ise kesilen erişteleri tele asarak kurutuyor. Ortaklaşa kesilen erişteler, daha sonra komşular arasında bölünüyor.

Kars'ta kar yağdıktan sonra sofralarda yerini alan eriştenin özellikle pilavı ve çorbası yapılıyor. Bazı vatandaşlar kestikleri eriştelerden kent dışında yaşayan akrabalarına da gönderiyor. - KARS