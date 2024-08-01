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Karslı çiftçiler hububat hasadına başladı

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Nisan ve Mayıs ayarında ekimi yapılan arpa, buğday ve çavdar biçiliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan hububat hasadı gün batımına kadar sürüyor. Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ise hububat hasadında dane kayıplarının önlenmesi için teknik ekiplerle arazi ve biçerdöver kontrollerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, bir taraftan biçerdöver kontrolü yaparken, diğer taraftan da anız yangınları konusunda çiftçileri bilgilendiriyor. Ekipler, anız yangınları sonrasında meydana gelecek olumsuzluklar hakkında çiftçilere bir de el broşürü dağıtıyor. Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Karslı çiftçiler hububat hasadına başladı. Nisan ve Mayıs ayarında ekimi yapılan arpa, buğday ve çavdar biçiliyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan hububat hasadı gün batımına kadar sürüyor. Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ise hububat hasadında dane kayıplarının önlenmesi için teknik ekiplerle arazi ve biçerdöver kontrollerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, bir taraftan biçerdöver kontrolü yaparken, diğer taraftan da anız yangınları konusunda çiftçileri bilgilendiriyor.

Ekipler, anız yangınları sonrasında meydana gelecek olumsuzluklar hakkında çiftçilere bir de el broşürü dağıtıyor. Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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