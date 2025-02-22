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Karslı Çiftçi Hasta Buzağısını Veterinere Getirdi

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Kars'ın Karakele köyünde yaşayan Rüstem İşkorkmaz, hasta buzağısını kendi aracıyla veterinere götürerek tedavi ettirdi. Hayvan sağlık sürecine büyük önem veren İşkorkmaz, buzağının sağlık durumu kontrol altına alındıktan sonra tekrar köyüne döndü.

Karslı vatandaş, hasta buzağısını aracıyla veterinere getirdi.

Kars merkeze bağlı Karakele köyünde yaşayan Rüstem İşkorkmaz, hasta olan buzağısını kendi aracıyla veterinere getirerek muayene ettirdi. Hayvanının sağlığına kavuşması için büyük çaba sarf eden İşkorkmaz, veteriner hekimin kontrolünün ardından buzağıyı tekrar araca yükleyerek köyüne geri döndü.

Hayvancılığın yaygın olduğu Kars'ta, besiciler hayvanlarının sağlığı için büyük hassasiyet gösteriyor. Karakele köyünde çiftçilikle uğraşan Rüstem İşkorkmaz da hasta olan buzağısını zaman kaybetmeden veterinere getirerek tedavi ettirdi. Veteriner hekim tarafından muayene edilen buzağıya gerekli ilaçlar verildi ve sağlık durumu kontrol altına alındı. Daha sonra sağlığına kavuşan buzağı köye götürüldü. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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