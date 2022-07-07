Karslı Berber: Vatandaşlar Pahalılıktan Dolayı Sakal Tıraşlarını Evde Oluyor, Sadece Saçlarını Kestirmek İçin Geliyorlar

TACETTİN DURMUŞ

Kars'ta berber Onurcan Hüseyinoğlu, "Vatandaşlar pahalılıktan dolayı sakal tıraşlarını evlerinde oluyorlar. Vatandaşlar sadece saçlarını kestirmek için geliyor" dedi.

Kars'ta berberler yaklaşan Kurban Bayramı öncesi oluşan yoğunluk nedeniyle gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Erkek kuaförü Engin Hüseyinoğlu, "Arifede de Allah nasip kısmet ederse sabaha namazına kadar çalışacağız. Ondan sonra da kurbanımızı keseceğiz. Bayramlar birbirini aratıyor. Eski bayramlar desek yok" dedi

"BAYRAMLAR BİRBİRİNİ ARATIYOR"

Erkek kuaförü Engin Hüseyinoğlu, oğlu Onurcan ile birlikte hayat pahalılığı nedeniyle eski bayramları aradıklarını söyledi. Arife günü de dahil olmak üzere gece geç saatlere kadar çalıştıklarını söyleyen Engin Hüseyinoğlu, "Bayram yoğunluğu işte. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Yarın da arife günü. Arifede de Allah nasip kısmet ederse sabaha namazına kadar çalışacağız. Ondan sonra da kurbanımızı keseceğiz. Bayramımızı böyle geçirmek istiyoruz. Bayramlar birbirini aratıyor. Eski bayramlar desek yok. Eski bayramlar yok ama şükürler olsun" dedi.

"VATANDAŞ PAHALILIKTAN DOLAYI ZORLANIYOR"

Baba mesleğini sürdüren berber Onurcan Hüseyinoğlu da hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların saç tıraşlarını kuaförlerde, sakal tıraşlarını ise evlerinde olduklarını söyledi. Babası Engin Hüseyinoğlu ile birlikte çalıştığını baba mesleğini sürdürdüğünü söyleyen Onurcan Hüseyinoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaş hayat pahalılığından dolayı zorlanıyor. Bu nedenle vatandaşlar sakal tıraşlarını evlerinde oluyorlar. Vatandaşlar sadece saçlarını kestirmek için geliyor. Sakala tıraşını kendisi evde alıyor. Saç tıraşımız şu anda tarifeye göre 70 liradır. Biz oldukça müşterilerimizi zorlamamaya çalışıyoruz. Uygun fiyat biçiyoruz. Öğrencileri de fazla sıkmamaya çalışıyoruz maddi yönden."

ANKA / Yerel