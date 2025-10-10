Karşıyakalılar Gazze İçin Hayır Çarşısı Açtı

Gazze'deki acılara sessiz kalmayan Karşıyakalılar, hayır çarşısında tek yürek oldu. El emeğiyle hazırlanan ürünlerden elde edilen gelir, umut olarak Gazze'ye uzanacak.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, İsrail'in saldırıları altında zor günler geçiren Gazze halkına destek amacıyla "Hayır Çarşısı" kuruldu. Karşıyaka Müftülüğü öncülüğünde Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri Camii bahçesinde hayata geçirilen etkinlikte, vatandaşlar tarafından hazırlanan el yapımı gıda ve tekstil ürünleri satışa sunuldu. Bir hafta boyunca açık kalacak olan çarşıdan elde edilecek tüm gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

"Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak"

Karşıyaka Müftüsü Hayri Cihangeri, etkinlikte yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalamayacaklarını belirtti. Müftü Cihangeri, "Son iki yılda tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşanıyor. Bu durum, içimizde derin yaralar açtı. Bugün itibarıyla bir anlaşmanın sağlandığını duyduk, elbette temkinliyiz ama yine de umutluyuz. Bizler de millet olarak tarihi misyonumuz ve vicdani sorumluluğumuz gereği böyle bir etkinlik düzenleme kararı aldık," dedi. "Biz bu çarşıyı kurarken, Hz. İbrahim'in ateşini söndürmeye çalışan karınca misali bir çaba içerisindeyiz," diyen Cihangeri, şöyle devam etti: "Firavun'a karşı durmak elbette önemlidir; ancak Musa'nın yanında olmak da bir o kadar önemlidir. Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, oradaki kardeşlerimizin açlık, susuzluk ve yokluk içinde kıvranmalarına bir nebze olsun çare olabilmek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik. Tüm gelirler, Diyanet Vakfı'nın ilgili hesaplarına aktarılacak ve oradan da Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak."

"Günler öncesinden hazırlıklara başladık"

Hayır çarşısında satışa sunulan ürünler, mahalle sakinleri, esnaf ve kursiyerler tarafından evlerde hazırlanarak bağışlandı. Gözleme, çeşitli ev yemekleri, el işi tekstil ürünleri gibi birçok ürün vatandaşların ilgisine sunuldu. Etkinliğe katılan mahalle sakinlerinden Bergüzar Yeşiroğlu ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Çok duygusal anlar yaşıyoruz. Günler öncesinden hazırlıklara başladık. Ev yapımı gözlemeler, giysiler ve el işi ürünlerle katkı sağladık. Esnaflarımız, komşularımız, kursiyer hocalarımız ve mahalle halkımız bu güzel organizasyona destek verdi. Tek dileğimiz savaşların son bulması, Gazze'deki kardeşlerimizin kurtuluşa ermesi."

Hayır çarşısı, bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - İZMİR