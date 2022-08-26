Karşıyakalılar Büyük Taarruz'un 100. Yılında Kocatepe'de Yerel Haberler Büyük Taarruz’un 100. yılında Afyonkarahisar’da düzenlenen ‘Zafer Yürüyüşü’nde coşku dolu anlar yaşandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Karşıyaka İlçe Örgütü, meclis üyeleri ve Karşıyakalılar da yürüyüşe katıldı. Büyük Taarruz'un 100. yılında Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Zafer Yürüyüşü'nde coşku dolu anlar yaşandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Karşıyaka İlçe Örgütü, meclis üyeleri ve Karşıyakalılar da yürüyüşe katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 400 kilometrelik tarihi yürüyüşün 14 kilometrelik Çakırözü-Kocatepe Zafer Yürüyüşü etabına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Meşalelerin aydınlattığı yürüyüşte marşlar söylendi, 100 yıl önceki zafer ruhu yaşatıldı. Sabah 05: 30 sularında Kocatepe'ye ulaşan kafile zafer törenlerine katılarak Kocatepe Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı. "MİNNETİMİZİ SUNUYORUZ" Duygu ve düşüncelerini dile getiren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Büyük zorluklarla, kahramanca elde edilen zaferi, 100. yılında Kocatepe'de bir kez daha hissettik. Ata'mıza ve silah arkadaşlarına minnetimizi sunuyoruz" dedi. Tarihi Zafer Yürüyüşü'ne Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay ve oğlu Emre Tugay da katıldı. Kaynak: ANKA / Yerel Cemil Tugay Karahisar Karşıyaka Yerel Haberler

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