'Karşıyaka95 Projesi'nde Yaklaşık 4 Yılda 14 Bin Ev Ziyareti

Karşıyaka Belediyesi, kentte sağlıklı nesiller yetiştirilmesine yönelik yürüttüğü projeleri ve topluma sunduğu destekleri hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan 'Karşıyaka95 Projesi'nde yaklaşık 4 yılda, 14 bini aşkın ev ziyareti yapıldı.

Karşıyaka Belediyesi, yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirdiği 'Karşıyaka95 Projesi' aracılığıyla, yeni bebek sahibi olan ailelerin sağlıklı nesiller yetiştirilmesi konusunda farkındalık kazanmalarına destek veriyor. 'Ev Ziyareti Temelli Aile Rehberliği' ve 'Merkez Temelli Aile Rehberliği' olmak üzere, iki ayrı aşamada uygulanan proje ile bugüne kadar 922 aileye hizmet verildi, 4 bin 476 merkez temelli buluşma gerçekleştirildi, bin 539 aileye Hoş Geldin Bebek Paketi ulaştırıldı. Proje kapsamında yaklaşık 4 yılda 0-3 yaş çocuğu olan 14 bin aileye ev ziyareti yapıldı.

Karşıyaka'da sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için spordan eğitime, bilinçlendirme çalışmalarından sosyal yardıma kadar birçok destek sunduklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Hamilelik ve ilk üç yaş dönemi gelişim açısından en kritik dönem. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'müzün faaliyetleriyle bu önemli dönemde ailelerimizi destekliyor çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu güvenli ve sevgi dolu ortamları destekliyoruz. Bu kapsamda Karşıyaka95 projesi ile ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz" dedi.

İzmir'de ilk kez hayata geçirilen Karşıyaka95 Projesi ile binlerce aileye ulaştıklarını belirten Başkan Tugay, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan sonra İzmir'de ilk kez Karşıyaka Belediyesi olarak hayata geçirdik. Ocak 2020 tarihinden bu yana başarıyla uyguluyoruz. Bugüne kadar 14 bin 113 ev ziyareti yaptık. 4 bin 476 ailemizle merkezimizde bir araya geldik. 922 ailemize destek sunduk, bin 539 hoş geldin bebek paketi dağıttık. 242 ailemiz merkez temelli destek almaya devam ediyor. 141 ailemizle de ev ziyaretlerimizi sürdürüyoruz."

Uygulamanın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için fiziki buluşmaların hem merkezlerde hem de ev ziyaretleriyle yapıldığını söyleyen Dr. Cemil Tugay, "Uzman personelimiz aileleri evlerinde ziyaret ederek aileleri ve çocukları kendi yaşam ortamlarında gözlemleyebiliyorlar. Böylece evde yapılması gereken uygulamalar genel anlatılmaktansa kişiye özel hale getirilebiliyor. Merkezlerimizde yapılan eğitimlerde de mümkün olduğunca çok aileyi bir araya getirerek birbirleriyle iletişim kurmalarını, tecrübelerini aktarmalarını ve benzer şartlara sahip bireylerle sosyal ortam oluşturmalarını sağlamış oluyoruz" dedi.

EV ZİYARETİ TEMELLİ AİLE REHBERLİĞİ

Proje, Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde eğitim alan uzman personel tarafından uygulanıyor. Ev Ziyareti Temelli Aile Rehberliği uygulamasından 0-12 aylık bebek sahibi olan ve Karşıyaka'da yaşayan tüm ebeveynler yararlanabiliyor. Projeye başvuran annelere, hamileliğin 7. ayından itibaren ayda bir kez, doğumdan sonra da iki haftada bir kez ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Ziyaretler, bebeğin sağlıklı büyümesi için gerekli bilgilendirmeler; gelişim evreleri, uygulamalı bebek masajı, ek gıdaya geçen bebeğin dengeli beslenmesinin önemi ve nasıl olabileceği konularını içeriyor. Bu süreçte annenin duygu durumu konuşularak destekleniyor. Gelişimi destekleyici oyunlar tanıtılıp, maliyeti olmayan geri dönüşüm malzemelerinden oluşan oyuncaklar ile yapılabileceğine de dikkat çekerek, bebek ve aile ile birlikte etkinlikler yapılıyor. Bebeğin iletişim, hareket, problem çözme ve sosyal gelişim alanlarındaki kazanımları ailenin evinde gözlemleniyor. Bu sonuçlar değerlendirilerek kayıt altına alınıyor. Rehberler tarafından ailelere; bebeklerde uyku, beslenme, ev kazaları ekran zamanı, tuvalet eğitimi, güvenli oyun kurma, destekleyici bakım veren ve bağlanma, disiplin ve sınır koyma konularında eğitimler de veriliyor.

MERKEZ TEMELLİ AİLE REHBERLİĞİ

Merkez Temelli Aile Rehberliği uygulamasında ise 13-36 ay aralığındaki çocuklar ve ailelerini kapsıyor. Verilen eğitimlerle çocuklara psikomotor, duyu, dil gelişimi, bilişsel gelişim ve öz bakım becerilerinin kazandırılması hedefleniyor. Ayrıca ailelere bağlanma, oyun, davranış denklemi oluşturma ve sınır koyma gibi, ebeveyn özelliklerinin geliştirilmesi ve aile-çocuk ilişkisinde stres yönetimi, annenin ruh sağlığı ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması ve bununla beraber aynı dönemde olan bebekler ve ailelerin ortak konuları üzerine sohbetlerle farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

ANNELERE TAM DESTEK

İhtiyaç duyan annelere, Lohusa sendromu ve kardeş kıskançlığı konuları başta olmak üzere birçok farklı konuda psikolojik destek hizmeti de veriliyor. Anne sütünün önemi ve emzirme politikası doğrultusunda anne sütü ve kadın sağlığı alanlarında atölyeler düzenlenerek farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Emzirme Destek Hattı (0531 371 72 35) ya da yüz yüze görüşmelerle de ailelere emzirme danışmanlığı hizmeti sunuluyor. Sağlıklı nesiller yetiştirme konusunda babaların da sürece dahil olmalarına destek olmak amacıyla baba farkındalık atölyeleri de düzenleniyor.