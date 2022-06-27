Karşıyaka'ya Pump Track Pisti Geliyor

Karşıyaka Belediyesi, profesyonel bisikletçilerin antrenman yapabilecekleri, yeni başlayanların da kendilerini geliştirebileceği pump track parkını hizmete açıyor.

İzmir'de ilk olma özelliğine sahip pump track parkı Yalı Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekarelik alanda kuruldu. 243 metre uzunluğundaki pistte 800 metrekare asfaltla kaplanmış olan alan, gece ve gündüz kullanıma uygun halde dizayn edildi. Aydınlatma işlemleri tamamlanan parkın tribünü ise en kısa zamanda bitirilecek.

Alanın bitkilendirilmesinde 11 palmiye, 20 adet ıhlamur ağacı, sarmaşıklar ve yer örtücüler kullanıldı. Bunun yanı sıra parkın yeşil alanları bin 700 metrekare çim ile kaplandı.

ANKA / Yerel