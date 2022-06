Karşıyaka'nın Sürdürülebilirlik Manifestosu Hazır

'Sürdürülebilir Yaşam' felsefesiyle faaliyetlerine devam eden Karşıyaka Belediyesi, bu alanda başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Sürdürülebilir Yaşam Derneği iş birliğinde 'Sürdürülebilir 1 Karşıyaka' hedefiyle hazırlanan raporun tanıtımı Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde yapıldı. Aynı zamanda Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilirlik Manifestosu imzalandı.

Tanıtım, açılış konuşmalarıyla başladı. Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilirlik Ofisi'nden Enver Emre Uysal, özel sektör ile yerel yönetim iş birliğinin önemini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik ofisi olarak takip ettiğimiz uluslararası standartlar sayesinde raporlarımız için küresel küresel iş birliği fırsatları yaratmak amacındayız. Özel sektör ile yerel yönetimlerin iş birliğini çok önemsiyoruz. Dijital ayak izine dikkat ediyoruz ve en önemlisi sizlerin kurumsal gücünüz ile yerel yönetimlerin halka hizmet gücünü bir araya getirmek en büyük hedefimiz. Bu buluşmaların bugüne kadar yapılmamış iş birliklerine zemin hazırlamasını umuyor, davetimizi kabul edip geldiğiniz için teşekkür ediyoruz"

"ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERSPEKTİFİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMELİ"

İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı Genel Koordinatörü Ruhisu Can Al, öncelikle İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı'nı tanımlayarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yapılan her türlü çalışmanın sürdürülebilirlik perspektifinde planlanması gerektiğini dile getiren Al, "2020 yılından itibaren özellikle İzmir'de; sanayi, iş dünyası ve sivil toplumun önemli temsilcileri ile kurmuş olduğumuz sürdürülebilirlik kurulu aracılığıyla ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu ortaklaşma zemininde kent aktörlerinin bir araya gelerek hem birbirlerini tanımaları, birbirlerini aramaları ve en önemlisi kendi kurumsal çerçevelerinin dışına çıkarak bir ortaklık geliştirmelerine doğru bir sürece evrilmek istiyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı da kentimize bunu dayatıyor. Bu süreçte, yeşil dönüşümün kendisi sadece sanayi ve iş dünyasını şekillendirmek ile kalmayacak, yerel yönetimleri de etkileyecek. Yerel yönetimlerin karbon ayak izinin hesaplanması, enerji verimliliği, cinsiyet eşitliğine dayalı uygulamalar; kısacası 17 küresel amacın her biri için atacağı kurumsal adımları, Yeşil Mutabakat'ın yükümlülükleri olarak tarif etmek mümkün. Biz de yeşil dönüşüm sürecinde özellikle iş dünyasını ve yerel yönetimleri besleyerek bu konu hakkında yapmaları gereken politikaları ve uygulamaları özellikle onların gündemlerine taşıyarak faaliyetlerimizi sürdürmeye kararlıyız. Bu noktada başlangıcımızı hazırladığımız bir rapor oluşturdu. Bizim ulusal değerlendirme raporları dediğimiz Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve en son 2019 yılında Birleşmiş Milletler'e teslim edilen bu rapordan ilham alınarak İzmir'de bir rapor hazırlandı. İzmir bu konuda ilk çalıştayı gerçekleştirdi ve sürdürülebilirlik analizi 17 hedef çerçevesinde yapıldı. Bu raporun hazırlanış sürecinde 40'ın üzerinde sivil toplum kuruluşuyla çalıştık ve 356 sayfalık kapsamlı bir raporu ortaya çıkardık. Bizim yapmamız gereken en önemli mesele her türlü çalışmayı sürdürülebilirlik perspektifinde izlemek" dedi.

TUGAY: "YAŞAM İÇİN, BİREYSEL TAVIR ALINMALI"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tanıtımda yaptığı konuşmasında sürdürülebilirlik hakkında bilgi verirken konunun tarihsel geçmişi, dünya gündeminde ne zaman ve nasıl yer aldığına ilişkin açıklama yaptı.

Gezegenimiz dünyanın varlığına devam etmesi için her bireyin ayrı ayrı sorumluluk taşıdığını dile getiren Başkan Tugay, "Biz bu tür konulara hem bireysel hem de kurumsal olarak bakmak durumundayız. Her birimiz bireysel olarak bu dünyada yaşayan canlılarız, biz yaşayalım ve bizden sonra da yaşam devam etsin; bu yaşamsal sürdürülebilirlik. ve bu şu anda ciddi anlamda tehdit altında. Her yıl 8 milyon ton plastik denizlere karışıyor, yapılan hesaplamalara göre 2050 yılında denizlerde balıklardan daha çok mikroplastikler olacakmış. Dünyanın ortalama sıcaklığının bir buçuk derece artması durumunda oluşabilecek birçok felaket senaryosundan bahsediliyor. Normalde daha geç bir tarihte yaşanacağı ön görülürken son raporlara göre 2030 yılında bu olaylarla karşılaşabileceğimiz düşünülüyor. Aslında bu raporu çok ciddiye almamız gerekirken kendi adıma söyleyeyim baktığımda kimsenin ciddiye aldığını göremiyorum. Ne hükümetler, ne yöneticiler, ne sanayiciler, ne de toplum maalesef bu durumu ciddiye almıyor. Bazı şeylerin bireysel olarak anlaşılması ve tavır alınması lazım yoksa kısa bir zaman sonra yaşadığımız şehirler yaşanamaz hale gelecek" diye konuştu.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bireysel çabaların yanında kurum ve kuruluşların da iş birlikleriyle bu alanda çalışmalar yürütmesinin bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tugay, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kurumsal olarak da, kurum içinde genel bir politika oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bunun bir parçası olmak zorundayız. Bu aşamaların hepsinde kaynak kullanımı, çevreye atık salınımı ve özellikle karbon emisyonu açısından herkesin sorumluluğu var. Çok yakın zamanda ensemizde hissetmeye başladığımız enerji ve gıda krizleri bunun belirtisidir. Eğer, daha organize kurumsal iş birlikleriyle bu sorunlara çözüm üretecek yaklaşımlar göstermezsek korkarım hiçbirimizin çabasının yetmeyeceği bir noktaya geleceğiz. Karşıyaka Belediyesi olarak biz bir yerel yönetimiz ve bir stratejik planımız var. Bu plan çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz bu planı yaparken Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarını önümüze koyup ona göre bir plan yapmamıştık. Zaman içerisinde bu krizleri yaşadıkça, sosyal adaletsizliğin, ekosistem sorunlarının arttığını gördükçe stratejik planın yeterli olmayabileceğini ve başka açıdan bakmamız gerektiğini gördük. Belediyenin sürdürülebilirlik açısından kendi fotoğrafının çekildiği bir raporlama bize ne gösterir diye düşündük ve bu raporu çalışmaya başladık"

"KARARLIYIZ"

Karşıyaka Belediyesi'nin Sürdürülebilirlik Durum Analiz Raporu'ndan bahseden Tugay, "Hazırlanmış ön raporda 18 standart kriter üzerinden yapılan incelemede aşağı yukarı nerede eksiğimiz olduğunu, nerede biraz daha fazla çalışmamız gerektiğini anladık ama uluslararası GRI standartlarına uygun bir raporu da bu senenin sonuna kadar hazırlamakta kararlıyız. Başardığımız takdirde bunu yapan ilk belediye olacağız. Bunun örnek olmasını umuyoruz bir taraftan da bize getireceği olumlu sonuçları da hem biz yaşayalım hem çevremizdeki insanlar görsün istiyoruz. Biz bu alanda çalışan arkadaşlarımızın da çalışmalarıyla bir şeyleri düzeltmeye başladık bile. Sizlerin de çaba ve katkılarına ihtiyacımız var, bundan sonraki çalışmalarımızı birlikte yapmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR 1 KARŞIYAKA

Açılış konuşmalarının ardından Sürdürülebilir 1 Karşıyaka Raporu'nun tanıtılacağı ilk oturuma geçildi.

Sürdürülebilir Yaşam Derneği Başkanı Emine Aksoydan derneğin faaliyetleri ve amaçları hakkında kısa bir bilgilendirme gerçekleştirdi. Ardından raporun hazırlık sürecinden bahsetti. Sonrasında ise raporun hazırlığında görev alan ve Karşıyaka Belediyesi'ne bu konuda destek veren Sürdürülebilir Yaşam Derneği İzmir Temsilcileri Ece Yılmazdemir ve Utku Dağıstan söz aldı. Yılmazdemir ve Dağıstan raporu hazırlarken Karşıyaka Belediyesi'ni her yönden ele alarak değerlendirdiklerini belirtti.

Raporlama sürecinde üç önemli kriter belirlediklerini dile getiren Yılmazdemir ve Dağıstan şunları kaydetti:

"Bunlardan ilki; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na temastı. Karşıyaka'da yapılan projelerin kalkınma amaçlarıyla temasını inceledik. İkinci olarak; çevresel, sosyal ve yönetişimsel faaliyetleri inceledik. Son olarak da; insan, gezegen, refah, ortalık ve barış kavramlarını değerlendirerek Karşıyaka'nın bu anlamda hangilerine temas ettiğini ortaya koyduk. Hazırladığımız raporda çeşitlilik yaratarak bilimsel yöntemlerle eksik yanlarımızı da görebildik. Geçmişte yapılan projeleri incelediğimiz zaman belediye olarak nelere temas ettiğimizi görmüş olduk. Çalışma sonucunda Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştığı sonucuna da ulaştık, sürdürülebilir şehirlere hizmet ettiğimizi görmüş olduk. Şu anda da sürdürülebilirlik konusunda iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bizim için en önemli nokta geri bildirimler sayfası oldu. 35 farklı müdürlükten aldığımız geri bildirimler sayesinde süreci daha iyileştirerek gelecekteki vizyonumuzu ve yapılan süreci inşa etmiş olduk. Raporu Karşıyaka Belediyesi internet sitesinde görebileceksiniz"

Açıklamanın ardından Karşıyaka Belediyesi Sürdürülebilirlik Manifestosu'nun imza töreni gerçekleştirildi.

PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tanıtımın ikinci oturumunda iyi uygulama örneklerinin tanıtıldığı 'Sürdürülebilirlik Paneli' yapıldı.

Panelde; Şair Eşref İlkokulu Müdürü Zennure Pesen, Mindfulness Eğitmeni Ece Akçiçek, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür konuşmacı olarak yer aldı. İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı, Oyuncu Mert Fırat da toplantıya çevrim içi bağlantı ile katıldı. Üçüncü oturum panelinde ise özel sektör ele alındı. Bu panelde ise; Ege İhracatçılar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Önsal, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınlar Grubu İzmir Bölge Koordinatörü Damla Çıtak ve uluslararası hukuk alanında çalışan Avukat Murat Eren yer aldı.

ANKA / Yerel