Karşıyaka'da Zübeyde Hanım Koşusu 34. Kez Düzenlenecek

Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve seçim nedeniyle bir hafta ertelenen Zübeyde Hanım Koşusu, 21 Mayıs Pazar günü yapılacak. Bu yıl 34’üncü kez yapılacak koşu için açılan başvurular, 3,5 saat gibi rekor bir sürede tamamen doldu. Mersin’den Gümüşhane’ye, İstanbul’dan Kayseri’ye kadar Türkiye’nin dört bir yanından başvuruların geldiği koşuda toplam bin 750 kayıtlı katılımcı ter dökecek.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve seçim nedeniyle bir hafta ertelenen Zübeyde Hanım Koşusu, 21 Mayıs Pazar günü yapılacak. Bu yıl 34'üncü kez yapılacak koşu için açılan başvurular, 3,5 saat gibi rekor bir sürede tamamen doldu. Mersin'den Gümüşhane'ye, İstanbul'dan Kayseri'ye kadar Türkiye'nin dört bir yanından başvuruların geldiği koşuda toplam bin 750 kayıtlı katılımcı ter dökecek.

Atatürk'ün Karşıyaka'ya emanet ettiği annesinin anısına yapılan ve geleneksel hale getirilen koşu, bu pazar sabahı saat 09: 00'da başlayacak. Anayasa Meydanı'ndan sahil, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi'ne devam edecek olan koşu güzergahı, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son bulacak. Etkinlik kapsamında toplam 4 bin metrelik parkur koşulacak.

ÇİP SİSTEMİYLE TAKİP

Zübeyde Hanım Koşusu'nda sıralama, genel klasman ve 14 farklı yaş kategorisinde yapılacak. Çip sistemi ile gerçekleştirilecek koşuda sonuçlar, elektronik ortamda anlık görülebilecek. Her katılımcıya tişört ve madalya, belirlenen kategorilerde ilk üçe girenlere de kupa takdim edilecek.

BÜYÜK HEYECAN

Geleneksel Zübeyde Hanım Koşusu'nu bu yıl da her zaman olduğu gibi büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tüm İzmirlileri bu anlamlı organizasyonu izlemeye davet etti.