Karşıyaka'da Toplu İş Sözleşmesi Sevinci

Karşıyaka Belediyesi, Kent A.Ş. bünyesindeki çalışanları için DİSK Genel-İş Sendikası ile örnek bir Toplu İş Sözleşmesi'ne imza attı. Sözleşmeyle; çalışanların maaşlarında önemli oranlarda iyileştirmeler yapılırken söyleşmeye emekçilerin menfaatine hizmet edecek kazanımlar da eklendi.

Karşıyaka Belediyesi Şantiye Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, CHP İzmir Milletvekilleri Atila Sertel, Mahir Polat, DİSK Genel İş Sendikası 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, meclis üyeleri ve bürokratlar katıldı.

Törende konuşan Genel-İş 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi vererek "Tam 22 yıldır sendikalı olan Kent A.Ş işçisinin bundan 13 yıl önce toplu iş sözleşmesi yüksek hakem kuruluna gitti ve en büyük darbeyi o yıl alarak belki de İzmir'in en düşük ücretini alan şirketleri arasına girdi. Bugün ise bu toplu iş sözleşmesiyle İzmir'in en iyi ücretini alan şirketlerinden biri oldu. Bu başarı sendikamızın, temsilcilerimizin ve üç sene önce bize yol arkadaşlığı yapmaya başlayan Belediye Başkanı'mız sayın Dr. Cemil Tugay'ındır. Bundan sonraki süreçte de belediye başkanımızla yan yana, omuz omuza birçok şeyi birlikte çözeceğimize ve başaracağımıza inanıyoruz. Hepimizin bildiği gibi bu ülkede yaşamak her gün zorlaşıyor; enflasyon rekor üstüne rekor kırıyor, zamlar durmak bilmiyor. Belediye başkanımız, temsilci ve yönetici arkadaşlarımızla toplu iş sözleşmemizi konuştuk ve 10 binin altında bir ücretin alınmaması kanaatine vararak en düşük günlük ücreti 255 TL'ye yükseltip kıdem zammıyla birlikte belli bir yere gelen çıplak ücretin üstüne daha önceki yıllarda günlük ücretin üzerine eklediğimiz ve sözleşmemizde olmayan 657 sayılı devlet memurlarına verilen aile yardımını tekrar toplu iş sözleşmemize ekleyerek 521 TL'lik artı bir kazanç sağladık. İşçilerimizin menfaatine hizmet edecek pek çok maddeye sözleşmemizde yer verdik, bunları hayata geçiren Karşıyaka Belediye Başkanı'mızın yürekten bir alkışı hak ettiğine inanıyorum" dedi.

KADIN PERSONELE ÖZEL MADDE

Sözleşmede kadın personeller için de özel bir madde yer aldığını dile getiren Gümüştekin, açıklamasına şöyle devam etti:

"Özellikle bir maddemiz var, kadın çalışanlarımız için çok önemli. İstanbul Sözleşmesi, uluslararası sözleşmeler ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bu madde; özellikle AKP iktidarı döneminde kadın cinayetlerinin arttığı, kadın katillerinin ceza indirimleriyle serbest bırakıldığı, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi feshinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirttiği şu günlerde siyasal iktidar ne kadar reddederse etsin kadınların dün olduğu bugün de hayatlarından ve haklarından asla vazgeçmeyeceklerini bir kez daha ortaya koymuş olduk. Biz işçi sınıfıyız; ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı, sermayeye karşı emeği savunuyoruz. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ederim"

ÇALIŞKAN: "İŞİMİZ ÇOK"

Törene katılan ve konuşma yapan Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan şu ifadeleri kullandı:

"Toplu sözleşmede başta belediye başkanımız olmak üzere Kent A.Ş. yönetimine, şube başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. Öyle bir noktadayız ki, sadece işçiler değil bu ülkede yaşayan herkes için enflasyon rakamları, hayat pahalılığı, yağmur gibi gelen zamlar ortada. Bugün elde ettiğimiz kazanımı, üç gün sonra elimizden alan bir ekonomi yönetimi, bir ülke yönetimi var. Arkadaşlar işimiz çok, haklarımızı, alın terimizi, çocuklarımızın geleceğini korumak zorundayız. Genel-İş Sendikası olarak buna hazırız. Bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe, ekonominin alt üst oluşuna hayır diyeceğiz. Bu sorunu kökten çözeceğiz. Sarayın ekonomiden anlamaz politikaları ile enflasyon rakamları arasına sıkışan bir iş kolundayız. Bizim tek muhatabımız belediye başkanları, toplu sözleşmelerimiz. Bu zor zamanları birlikte aşalım, üretiyoruz ama takatsiz kalmayalım; üretmeye, çalışmaya devam edelim. Bugünkü kazanımlarımızı şartları zorlayarak bizlere sunan Cemil Başkan'ıma teşekkür ediyorum."

TUGAY: "BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da birliktelik vurgusunda bulunarak, "Beni yol arkadaşı olarak gören tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zaman zaman konuşmalarımızda söyledim, ben halkın adına onların temsilcisi olarak geçici bir süre belediyeyi yönetmek üzere görevlendirilmiş, seçilmiş bir kişiyim. Görevi yaparken belediyenin sorumluluklarını yerine getirmek zorundayım ve burada en fazla sizin desteğinize ve sizinle beraber tek yürek çalışmaya ihtiyacım var. Özel sermayeye saygımız vardır ama özel sermaye de bu ülkeye hizmet etmek zorunda, bu ülkenin bir parçası olmak durumunda. Ne zaman bu ülkenin kaynaklarını adaletsiz bir şekilde başkalarına, kelimeyi çok sevmiyorum ama kullanacağım 'peşkeş' çekmeye kalkarlarsa işte o noktada biz yokuz, biz halkın ve devletin tarafındayız. Belediye bir tarafta kamunun, devletin, ülkenin kaynaklarını doğru şekilde halkına hizmet, olanak olarak sunması gereken bir kurum. Bir taraftan da o hizmeti yapan belediye çalışanlarının, emekçilerin haklarını da ödemesi gereken bir kurum. Hakkınız, hukukunuz çok önemli, insan olarak size duyduğumuz saygı da. Bunları burada size nutuk çekmek için söylemiyorum, bunları duyması gereken insanlar duysun diye söylüyorum. İşçisine az ücret vermek marifet değildir, kimse bununla gurur duymasın. Biz her şeyi hakkıyla yerine getirmek zorundayız. Deniz Başkanım her bir kelimesinin altına imza atacağım bir konuşma yaptı. Önümüzdeki günler, aylar ve önümüzdeki yıllar, sizler ve çocuklarınız için kararlılıkla mücadele edeceğimiz zamanlar olacak. Ben sizin yol arkadaşlığınızdan razıyım, son günüme kadar üzerime düşeni yapmak için gerekirse 24 saat çalışmaya hazırım. Sizin varlığınızın bizim için bir güç olduğunu bilin ve ben o gücün elbetteki belediye hizmetlerine yansımasını istiyorum ama bu ülkede her türlü haksızlığa, her türlü yanlışa karşı da bir direnişin adı olmasını istiyorum. Sizler bu mücadeleye katılın, sizler bu mücadelenin dışında kendinizi görmeyin, önce belediye görevimizi hakkıyla yerine getirelim ama ondan sonra bu ülkedeki her yanlışa karşı birlikte hayır diyelim. Bu masalarda hep beraber zafer işaretimizi yapalım ve düşmana korku salalım" diye konuştu.

"EMEK EN YÜCE DEĞERDİR"

Daha adil ve güzel günlere ulaşmak için çalışmak gerektiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "İşçi kardeşlerimizin aldıkları ücretler Türkiye'yi yönetemeyip borç batağına sürükleyen Cumhuriyet tarihinin bütün değerlerini ve birikimlerini satarak ülkede har vurup harman savuran bir dönemi yaşayan insan sevgisinden, insan emeğine saygıdan uzak Türkiye'yi perişan eden bir iktidarın elinde alınan ücretler sıcakta eriyen buza benziyor. Ne kadar yüksek ücret verilirse verilsin enflasyon durdurulmadığı sürece, hayat pahalılığı devam ettiği, alım gücü düştüğü sürece Türkiye'de emekle çalışan insanların yaşam standardı geriye doğru gidiyor. Belediye başkanlarımız sendika temsilcilerimizle oturup işçinin hakkını savunuyorsa işçilerin de birlik beraberliği oluşturup, bu duruştan taviz vermemeleri gerekiyor. Böylesine güzel insanların göreve devam etmesi için daha çok çalışmalıyız. Elimizden gelen çabayı göstererek Karşıyaka'nın Türkiye'de zaten var olan yıldızına yıldızlar katmalıyız. Karşıyaka Belediyesi'nin işçileri bunu yapıyor. Emek en yüce değerdir ve karşılığı mutlaka verilmelidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"BİZ KAZANACAĞIZ"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye öyle bir noktaya savruldu ki ilk çeyrekte yüzde 11.4 işsizlik oranımız var, Türk Lirası her gün değer kaybediyor, tarihin en zor günlerini yaşıyoruz. Hukukun üstünlüğü endeksinde son sıralardayız, beyin göçü aldı başını gitti, eğitimin durumu ortada. Bir ülkenin kalkınması için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye tam tersini yapıyor. Üretemiyoruz, temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamayan bir Türkiye gerçeğini yaşıyoruz; enerji krizi kapıda. Kötü günler geride kaldı, daha kötü günler bizi bekliyor. İşte tüm bunların ortasında bazen iyi şeyler de oluyor, iyi şeyleri yaratan herkese teşekkür ediyorum. Bu toplu iş sözleşmesi bataklıkta açan bir çiçek gibi oldu. Deniz Başkan'a mücadelesi için teşekkür ederim. Cemil Başkan burada sosyal demokrat belediye başkanı nasıl olunur onu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yöneticisi, milletvekili olarak kendisiyle gurur duydum. Hani bu ahval ve şerait içinde dahi görevimizi biliyoruz diyoruz ya; bu iktidarı göndereceğiz. Yerine hep birlikte lokmamızı büyütecek; emekten, üretimden yana bir düzen kuracağız. İnanıyorum ki biz kazanacağız."

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi.

