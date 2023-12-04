Karşıyaka'da Park Sayısı 393'e Ulaştı

Karşıyakalıların nefes alacağı yeni park alanları oluşturulurken, mevcut parklar da revizyon yapılarak sürekli bakımlı tutuluyor. 5 yıl tamamlanmadan yapılan 45 yeni park ile Karşıyaka'daki toplam park sayısı 393'e ulaştı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Kent yaşamını doğayla buluşturmayı önemsiyoruz. Yeşil alanların yurttaşlarımızın nefes alacağı hayat dolu mekanlar olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi, bir yandan iklim kriziyle mücadele edecek projeler geliştirirken bir yandan da kentin yeşil alan varlığını artıracak çalışmalar gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, mevcut parkların revizyonunun yanı sıra yurttaşların günlük hayatta nefes alacağı yeni park alanları oluşturuldu. Kentteki park sayısı 393'e, toplam park alanı 1 milyon 88 bin 322 metrekareye ulaştı.

5 YILDA 45 YENİ PARK

Karşıyaka'da 2019 yılında toplam 950 metrekare alana sahip 2 yeni park yapıldı, 15 parkın revizyonu gerçekleştirildi. 2020 yılında toplam 10 bin 560 metrekare alana sahip 5 yeni park yapıldı, 21 parkın revizyonu gerçekleştirildi. 2021 yılında toplam 32 bin 25 metrekare alana sahip 10 yeni park yapıldı, toplam 260 bin 890 metrekare alana sahip 6 ağaçlandırma alanı oluşturuldu, 23 parkın revizyonu gerçekleştirildi. 2022 yılında toplam 17 bin 602 metrekare alana sahip 17 yeni park yapıldı, 10 parkın revizyonu gerçekleştirildi. 2023 yılında toplam 242 bin 325 metrekare alana sahip 11 yeni park yapıldı, 13 parkın revizyonunu gerçekleştirildi. Böylece Karşıyaka'daki park sayısı 393'e, toplam park alanı 1 milyon 88 bin 322 metrekareye ulaştı. Sadece 2023 yılında 4 bin metrekare hazır çim serildi, 7 bin 510 metrekare alanda çim tohumu ekimi gerçekleştirildi.

DOĞA İLE İÇ İÇE BİR KENT YAŞAMI

Kent hayatını yeşille kucaklaştırmayı önemsediklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Karşıyaka'da denizin mavisini doğanın yeşiliyle kucaklaştırmak istiyoruz. Kent yaşamını doğayla buluşturmayı önemsiyoruz. Yeşil alanların yurttaşlarımızın nefes alacağı hayat dolu mekanlar olmasını istiyoruz. 5 yılı tamamlamadan 45 yeni park oluşturduk. Toplam sayısı 393'e ulaşan parklarımızla genç nesillere doğa ile iç içe, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Karşıyaka bırakma hedefimize biraz daha yaklaştık. Genç nesillere borçlu olduğumuz kent hayatını sunabilmek için projelerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.