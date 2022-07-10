Karşıyaka'da Park Projesine Halk Karar Verdi

Karşıyaka Belediyesi, atıl durumdaki otoparkı parka dönüştürmek için yaptığı projeyi halka oylattı. Oylama sonuçlandı. Halkın seçtiği projede, çocuk oyun alanlarının yanı sıra köpek park alanı, havuzlar, bisiklet ve scooter park yerleri yer alacak.

Karşıyaka Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, "Kent Vizyonu Geliştirme Birimi" Otoparktan Parka Projesi kapsamında Atakent Mahallesi 6342/3 Sokak üzerinde bulunan atıl otopark alanının nitelikli kamusal alan haline getirilmesi adına halka ile buluşmuştu. Atakent ve Yalı Mahallesi sınırlarında bulunan, mülkiyeti Karşıyaka Belediyesi'ne ait alanda yürütülen tasarım atölyesi çalışmasına bölgeyi kullanan 190 kişi katıldı. Tasarım atölyesine katılım gösteren kişilerin fotoğraf ile kayıt altına alınan tasarımları ve anket değerlendirme raporu dikkate alınarak uzman tasarımcılar tarafından ortaya çıkarılan ortak 2 tasarımın oylama süreci sonuçlandı.

Oylama sürecinin öncesinde, daha önce tasarım yapan ve iletişim bilgileri alınan vatandaşlara Karşıyaka Belediyesi tarafından oylama yapmak üzere alana davet mesajı gönderildi. 23.06.2022- 24.06.2022 tarihleri arasında alanda oylama süreci gerçekleştirildi. Alanda yapılan oylamaya katılım sağlayamayan kişiler için bir link oluşturularak hem tasarımları görmeleri sağlandı hem de değerlendirme anketi ile oylamaya katılmalarına olanak verildi.

1 numaralı proje en çok oyu alarak uygulama aşamasına geçmeye hak kazandı. Uygulama yapılacak projenin çocuk oyun alanı ile diğer projeden farklılaştığı bu fonksiyonu ile öne çıktığı görüldü.

Aynı zamanda projede köpek park alanı, kuru havuz ve süs havuzu, yürüyüş yolu, kedi evi, bisiklet ve scooter park yerleri ile modern tasarımı ile dikkati çeken çok sayıda oturma birimleri yer aldı.

ANKA / Yerel