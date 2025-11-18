Karşıyaka'da Kamu Hizmeti Çalışmaları Ara Tatilde de Devam Etti

Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen kamu hizmeti çalışmaları, ara tatil döneminde de aralıksız sürdü.

Kamu yararına çalışma yükümlülüğü bulunan 35 kişi, ara tatil süresince Karşıyaka'da Cemil Akyüz Ortaokulu ve Karşıyaka Ortaokulu'nda; Yeni Foça'da ise Reha Midilli İlkokulu, Reha Midilli Ortaokulu ve Yeni Foça Anaokulu'nda bakım, onarım, boya ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarla birlikte okulların daha temiz, düzenli ve kullanıma hazır hale getirildiği bildirildi.

Yetkililer, topluma katkı sunan tüm yükümlülere emekleri için teşekkür etti. - İZMİR