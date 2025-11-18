Haberler

Karşıyaka'da Kamu Hizmeti Çalışmaları Ara Tatilde de Devam Etti

Güncelleme:
Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, ara tatil süresinde kamu yararına çalışma yükümlülüğü bulunan 35 kişi ile birlikte çeşitli okullarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen kamu hizmeti çalışmaları, ara tatil döneminde de aralıksız sürdü.

Kamu yararına çalışma yükümlülüğü bulunan 35 kişi, ara tatil süresince Karşıyaka'da Cemil Akyüz Ortaokulu ve Karşıyaka Ortaokulu'nda; Yeni Foça'da ise Reha Midilli İlkokulu, Reha Midilli Ortaokulu ve Yeni Foça Anaokulu'nda bakım, onarım, boya ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarla birlikte okulların daha temiz, düzenli ve kullanıma hazır hale getirildiği bildirildi.

Yetkililer, topluma katkı sunan tüm yükümlülere emekleri için teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
