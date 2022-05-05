Karşıyaka'da Hıdırellez Coşkusu

Karşıyaka, baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi Hıdırellez'i coşkuyla karşıladı. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği, Karşıyaka Çarşı'daki davet korteji ile başladı.

Şarkıların, türkülerin eşlik ettiği korteje, geleneksel kıyafetlerini giyen Roman gençler renk kattı. Gençler bir yandan dans gösterilerini sergilerken bir yandan da vatandaşları saat 20.00'de başlayacak etkinliklere katılmaya çağırdı. Tüm çarşıyı coşkuyla selamlayan korteji, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç, ilçe binası önünde karşıladı. İlçe Başkanı Koç, korteje ortak olarak oyunlara katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Hıdırellez coşkusu zirveye taşındı. Roman Meclis Üyesi Cemil Yüm de vatandaşları akşam düzenlenecek etkinliklere davet etti.

AKŞAM DEVAM EDECEK

Hıdırellez Şenliği saat 20.00 itibariyle Mavişehir Peynircioğlu Deresi Rekreasyon Alanı'ndaki etkinlikler ile devam edecek. Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Karşıyaka Belediye Orkestrası, Orkestar Serdar ve Çılgın Cemal'in de yer alacağı şenlikte binlerce kişi, baharın neşe ve coşkusunu paylaşacak.