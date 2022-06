Karşıyaka'da Hedef Halkla Yönetim

Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan Kent Vizyonu Geliştirme Birimi, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda tanıtıldı. Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu çalışma ile aslında kötü giden kaderi değiştirmeyi ve bir halk devrimini hayal ediyoruz" dedi.

Etkinliğe akademisyenler, meslek odaları ve STK'ların temsilcileri, meclis üyeleri ve belediye bürokratları katıldı. Kentsel Tasarım Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, Karşıyaka'nın gelecek vizyonuna dair çalışmaların yürütüleceği Karşıyaka Belediyesi Kent Vizyonu Geliştirme Birimi'nin yaptığı çalışmalar ve gelecek projelerinin konuşulduğu tanıtım toplantısında video gösterimleri de yer aldı.

Vizyon birimi ile halkla yönetim anlayışını uygulamak istediklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay şunları söyledi:

"Biz bu çalışma ile aslında kötü giden kaderi değiştirmeyi ve bir halk devrimini hayal ediyoruz. Halkın; bilim insanıyla, STK'larla, meslek odasıyla, gönüllüsüyle, sıradan vatandaşıyla, memuruyla, işçisiyle, siyasi partilerin diğer temsilcileriyle aklınıza gelecek her türlü unsuru ile beraber katıldığı, fikrini kattığı, bundan çekinmediği, bunu kolayca yaptığı bir sistem içerisinde akıllı insanlar olarak her şeyi görmeyi, algılamayı sonra onları analiz etmeyi bilen insanların çıkardığı raporları okuyarak, gerçekleri anlamayı ve o gerçekler üzerinden oturttuğumuz çözüm yöntemlerini uygulamayı hayal ediyoruz. Bu uygulamayı yaparken önce herkesin katılımını aynı zamanda hem yerel hem global olarak ne kadar fazla temas edebildiğimiz nokta varsa o noktalardaki kişilerle, kurumlarla iş birliği içerisinde bunu yapmayı hayal ediyoruz. Ne iklim sorunu, ne gıda krizi, ne ekonomik krizler, ne enerji, hiçbir şeyden kendimizi soyutlayamayız. Her şeyde mutlaka bütünün içerisinde kendimizin olduğunu düşünerek ve bütünün diğer parçalarıyla iş birliği içerisinde onlara da ulaşarak, karşılıklı etkileşerek bunu yapmak zorundayız. Doğru insanlarla, doğru kurumlarla, doğru hedefleri amaçlayarak yapmalıyız."

"GÖRÜŞLERİNİ AKTARDILAR"

Etkinlikte; Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım, Kentsel Tasarım Müdürü Özlem Şenyol, Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurdan Erdoğan, DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Hikmet Dökmen, DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gözde Çetintahra, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Stefano Salata, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Pelin Özden, Dijital Dönüşümde Vatandaş Tasarım Bilimi Bilgi ve Veri Sistemleri Koordinatörü Hamza Zeytinoğlu, Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği adına Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili, YAYADER Yönetim Kurulu Başkanı Erol Akcan, Yer Çizenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Orkut Murat Yılmaz, UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı Taktiksel Şehircilik Uygulamaları Karşıyaka Örneği ile Keşif Yönetici Gökçe Tuna, İzmir Büyükşehir Belediyesi Cittaslow Metropol İzmir Projesi Koordinatörü Bülent Köstem, İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd Projeler Dairesi Başkanlığı Proje Yönetim ve Koordinasyon Şube Müdürü Mimar Berna Ataman Oflas, Büyükşehir Belediyesi Atıl Alanlara Kamusal Kimlik Kazandırılması Projesi Yüksek Mimarı İklim Sarı, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı İcra Kurulu Üyesi Sami Serkan Nebioğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü Fikrimiz Birimi Sorumlusu Melis Başkonuş Demirci, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Şehir Plancıları Odası İzmir Yönetim Kurulu Sekreteri Şehir Plancısı Zafer Mutluer, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Dr. İlker Kahraman, Peyzaj Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Peyzaj Yüksek Mimarı Elvin Sönmez, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Sürdürülebilirlik Komisyonu Çevre Mühendisi Helil İnay Kınay, Maden Mühendisleri Odası İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Maden Mühendisi Aykut Akdemir ve Karşıyaka Vizyon Geliştirme Birimi Şehir Yüksek Plancısı Yasemin Şentürk, yaptıkları çalışmaları ve Kent Vizyonu Geliştirme Birimi ile ilgili görüşlerini aktardı. Sürdürülebilir Yaşam Koçu ve Yaşam Mimari Hasibe Akın'ın videosu da yayımlandı.

ANKA / Yerel