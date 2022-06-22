Karşıyaka'da 'Dünya Yoga Günü' Buluşması

Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği 21 Haziran Dünya Yoga Günü etkinliklerini bu yıl da bir dizi programla gerçekleştirdi. Belediye Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerin sabah etabı, Mavibahçe Meydanı'nda yapıldı.

Karşıyaka Belediyesi'nin 21 Haziran Dünya Yoga Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikler kapsamında, saat 07.30-08.30 arasında Ecem Durcaner ile "Güneşe Selam / Ses Meditasyonu"; 08.30-09.30 arasında da Beste Elvanlı ile Günaydın Yogası" buluşmaları sporseverlerden yoğun ilgi gördü. Katılımcılara kumanya ve çeşitli ve hediyeler de dağıtıldı.

ÇOCUKLAR DA KATILDI

Dünya Yoga Günü'nün akşam programı ise Gondol Kafe yanındaki Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda düzenlendi. Saat 18.30'da anne ve çocuklar birlikte yoga yapma fırsatı bulurken, ardından da Dilara Bakioğlu ile "Nefes Meditasyon" ve Beste Elvanlı ile "Yoga ile Güçlen" etkinlikleri gerçekleşti. Matlarını alıp gelen ve çim alan üzerinde uzmanlar eşliğinde egzersiz yapan yaklaşık 150 katılımcı, huzur ve keyif dolu anlar yaşadı.

ANKA / Yerel