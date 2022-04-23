Karşıyaka'da Bayram Sevinci

KARŞIYAKA, İZMİR (ANKA) - Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı uluslararası nitelikte kutlayan tek ilçe belediyesi olma özelliği taşıyan Karşıyaka Belediyesi, bu yıl da renkli ve dopdolu etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 30'uncu Uluslararası Çocuk Festivali düzenleniyor. Festival kapsamında Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan'dan gelen çocuklar Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Karşıyaka Belediyesi'nde gerçekleştirilen ziyarete, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri de katıldı.

BAŞKAN TUGAY: "MUTLUYUZ"

Belediye Başkanı Cemil Tugay, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini belirterek ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çocukların bir araya gelmesinin de mutluluk verici olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Çocuklar daha barışçıl ve kolay arkadaş oluyorlar. Ne kadar çok çocuk bir araya gelirse o kadar güzel olur. Bu güzel organizasyonu pandemi nedeniyle 2 yıldır yapmamıştık. Aslında bu yıl da daha fazla ülke katılım sağlayacaktı fakat pandemi tedirginliği sürdüğü için katılım fazla olamadı. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla ülkeden çocuklarımızı misafir ederiz."

Diğer ülkelerden gelen heyetlerin temsilcileri misafirperverlikleri için Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür ederken, Karşıyaka'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını da kaydetti. Ayrıca aynı saatlerde Azerbaycan ve Kazakistan ekibi Karşıyaka Kaymakamlığı'nı, Kuzey Makedonya ve Kosova ekibi de Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

MAKAM ÇOCUKLARIN

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu bir günlüğüne Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Mine Aktop'a devretti.

Konuya ilişkin açıklama yapan çocuk başkan Mine Aktop, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bana verilen Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini kısa süre de olsa yapmanın heyecanını yaşıyorum. Çünkü Karşıyaka benim için sadece yaşadığım bir kent değil İzmir'imizin kalbidir. Bu anlamda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bizleri bu koltuklara oturtması ülkemizin teminatının bizler olduğunu bir kez daha kanıtlamış oluyor" dedi.

ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Hayata geçirmek istediği çalışmalar hakkında bilgi veren Aktop, şunları söyledi:

"Bu görevde Karşıyaka'mıza bir lunapark ve aqua park yapmak istiyorum. Ayrıca kimsesiz çocuklara ve yaşlılara bakım evleri yapacağım. Beni bu koltuğa getiren önce aileme, sonra öğretmenlerime teşekkür ediyor; görevini bana devreden Belediye Başkanı'mız sayın Cemil Tugay'a saygılarımı sunuyorum."

Aktop ayrıca Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürü ile görüşerek okulu için çimenlik alan ve ağaçlandırma çalışması yapılmasını istedi. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden de ilçe içerisinde sokak hayvanları için daha fazla noktaya mama ve su kabı bırakılmasını talep etti. Ziyarete Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu Müdürü Bilsay Kaya da katıldı.

Ardından Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, çocuk başkan Mine Aktop ile birlikte Karşıyaka Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene katılarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

"CUMHURİYET'İN KALESİ, KARŞIYAKA"

Törende konuşma yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka'nın Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine derinden bağlı bir kent olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bizler, Karşıyakalılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları Atatürk'ün çizdiği yolda ve kurduğu Cumhuriyet'in çatısı altında bu duyguyu sadece bir yüz yıl değil, yüz yıllarca yaşatma konusunda elbette kararlıyız. Bu duyguyla Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi yapmak; çağdaş ve laik bir devlet olarak yaşatmak hepimizin en öncelikli görevi. Bu duygularla bu alanlardayız ve bu duygularla bu alanlarda olmaya devam edeceğiz. Bugün çocuklarımızın bayramı; Atatürk bir bayramı çocuklara diğer bir bayramı gençlere hediye ederek geleceğin onlara ait olduğunu hepimize tekrar hatırlatmıştır. Onun bu hatırlatması ışığında bugün çocuklarımıza ne kadar güzel bir ülkede yaşadıklarını ve eğer çalışırlarsa, çalışırsak hepimizin hayal ettiği aydınlık ülkeyi hep birlikte kuracağımızı anlatmamız gereken bir gün. Bugün bizlere bu bağımsız ve güzel ülkeyi kurarak emanet eden bütün kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Cumhuriyet'in kurucuları ve Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne kadar bu ülkenin yükünü taşıyan, bu ülke için canını veren, hayatını bu ülkeye adayan herkesi saygı ve minnetle bir kez daha anıyorum. Burası Karşıyaka, Cumhuriyet'in kalesi; burası Atatürk'ün ve Atatürkçülerin kalesi, sonsuza kadar da öyle kalacak. Hepimizin bayramı kutlu olsun."