Karşıyaka'da "Babamla Harika Bir Gün" Kampı İçin Başvurular Başladı - Haberler

Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Ege Fark Yaratanlar Derneği, 19 Haziran'da kutlanacak Babalar Günü dolayısıyla "Babamla Harika Bir Gün" başlığı altında bir kamp etkinliğine imza atacak. 18-19 Haziran'da Yamanlar Piknik Merkezi'nde yapılacak ücretsiz çadır kampında iki gün boyunca yarışmalardan nefes terapisine kadar pek çok aktivite gerçekleşecek, söyleşi konukları arasında tecrübeli antrenör Mustafa Denizli de yer alacak.

Karşıyaka'da yaşayan babalar, 7-12 yaş aralığındaki çocuklarıyla birlikte kampa katılabilecek. Etkinliğe dahil olmak isteyenler, 16 Haziran tarihine kadar 0533 042 17 91 ve 0537 330 15 99 numaraları telefonlardan müracaatta bulunabilecek. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi yapılarak 100 katılımcı baba ve çocukları belirlenecek. Kendi çadırlarını getirecek olan babalar, alana 18 Haziran Cumartesi sabahı giriş yapacak. Çadırların kurulmasından sonra gün boyunca söyleşiler, doğa yürüyüşü, oryantiring, ip çekme ve çuval yarışması gibi aktiviteler düzenlenecek. Akşam saatlerinde de DJ eşliğinde eğlenceli saatler yaşanacak. Ayrıca canlı müzik performansı sunulacak ve babalarla çocukları birlikte şarkılar söyleyecek. 19 Haziran Pazar günü ise nefes terapisiyle başlayacak ve hazine avı, Mustafa Denizli söyleşisi, ses çanakları çalışması, uçurtma etkinliği ile devam edecek. Katılımcılar, DJ performansının gerçekleşeceği final eğlencesinin ardından kamptan ayrılacak.

"UNUTULMAZ BİR HATIRA OLACAK"

"Babamla Harika Bir Gün" kampının babalar ve çocukları için unutulmaz bir deneyim olacağını vurgulayan Ege Fark Yaratanlar Derneği Başkan Yardımcısı Özlem Özkulak, "Günümüz şartlarında yoğun iş temposuna sahip ve çocuklarına yeteri kadar vakit ayıramayan babalar için; baba ve çocuk arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlamak, doğa ile bütünleştirmek, birlikte zorlukları aşmanın keyfini ve başarıya ulaşmanın tadını yaşatmak için bu kampı düzenliyoruz. Kampa katılacak baba ve çocuklar, ekip olmanın ruhunu tadacak, neşe ve heyecanı bir arada yaşayacak, birçok renkli aktivite ile güzel bir hafta sonu geçirecek ve Babalar Günü'nü unutulmaz bir hatıraya dönüştürecekler" dedi.

Karşıyaka Belediyesi ve Ege Fark Yaratanlar Derneği ortaklığında düzenlenen "Babamla Harika Bir Gün" kampına; Özel İzmir Can Hastanesi, Mistral Carrera Fitness & Spa, Sakıpağa, Find Doctor in Turkey, Sevmedya, Yves Rocher, Recreation Kids Club ve Bostanlı Angel Eleven Koçluk Yaşam Akademisi de destek veriyor.

ANKA / Yerel