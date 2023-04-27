Karşıyaka'da Atalık Tohum Bereketi

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, 6 ay önce hizmete açtığı Karşıyaka Tohum Bohçası-Şehit Muhittin ve Ayşe Dudu Sağıroğlu Atalık Tohum Merkezi’ni ziyaret etti. Karşıyaka Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı olan merkezde sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi alan Tugay, ‘Tohum Ana’ olarak tanınan emekli polis Ayşe Dudu Sağıroğlu, ziraat mühendisi Tuba Dözova Salman ve gönüllülere, özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, 6 ay önce hizmete açtığı Karşıyaka Tohum Bohçası-Şehit Muhittin ve Ayşe Dudu Sağıroğlu Atalık Tohum Merkezi'ni ziyaret etti. Karşıyaka Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı olan merkezde sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi alan Tugay, 'Tohum Ana' olarak tanınan emekli polis Ayşe Dudu Sağıroğlu, ziraat mühendisi Tuba Dözova Salman ve gönüllülere, özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Atalık Tohum Merkezi'nde, 6 aylık süreçte 200 bin tohum paketlemesi yapılarak hem Karşıyakalılara hem de Türkiye'nin farklı yerlerindeki vatandaşlara ulaştırıldı. Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı içerisinde yer alan merkezde, domatesten mısıra, biberden salatalığa kadar farklı türlerden bin 500 civarında atalık tohum çeşidi bulunuyor. Bunlar sürekli ekilip çoğaltılıyor ve halkla ücretsiz şekilde paylaşılıyor. Tohumlardan fide üretilerek talepte bulunan vatandaşlara veriliyor.

DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Ayrıca merkezden tohum alan kişilere, doğru üretim yapabilmeleri için danışmanlık desteği sağlanıyor. Tohumların ekilmesi, çimlendirilmesi, hasat edilmesi ve çoğaltılması gibi noktalarda bilgilendirmeler yapılıyor. Vatandaşlar da üretim yaptıktan sonra tohumlarını çoğaltarak tekrar merkeze getiriyor ve tohum takası ile sürdürülebilir üretime katkı sağlıyor. İsteyenler, paketleme çalışmalarına da destek verebiliyor.