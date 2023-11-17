Karşıyaka Belediyesi'nden Üretime 300 Bin Paket Atalık Tohum Desteği

Karşıyaka Belediyesi’nin bir yıl önce hizmete açtığı Şehit Muhittin ve Ayşe Dudu Sağıroğlu Atalık Tohum Merkezi’nde bugüne kadar 300 bin tohum paketlemesi yapılarak hem Karşıyakalılara hem de Türkiye’nin farklı yerlerindeki vatandaşlara ulaştırıldı. Üretimin ve kent için tarımın önemine değinen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Günümüzde sadece tüketen değil, aynı zamanda üretime katkıda bulunan toplumlara dönüşmek zorundayız” dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin bir yıl önce hizmete açtığı Şehit Muhittin ve Ayşe Dudu Sağıroğlu Atalık Tohum Merkezi'nde bugüne kadar 300 bin tohum paketlemesi yapılarak hem Karşıyakalılara hem de Türkiye'nin farklı yerlerindeki vatandaşlara ulaştırıldı. Üretimin ve kent için tarımın önemine değinen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Günümüzde sadece tüketen değil, aynı zamanda üretime katkıda bulunan toplumlara dönüşmek zorundayız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, iklim değişikliği ve gıda krizine karşı yürüttüğü etkin mücadele kapsamında, yüzlerce yerel tohumu toprakla buluşturmaya devam ediyor. Belediye bünyesindeki Şehit Muhittin ve Ayşe Dudu Sağıroğlu Atalık Tohum Merkezi aracılığıyla, hem yerel türlerin korunmasına hem de doğal çevrenin dengesine katkı sunuluyor. Bir yıl önce açılan merkezde; bölgenin iklimine, toprak ve coğrafi özelliklerine uyum sağlayan ve yerel üretici tarafından yüzlerce yıldır üretimi yapılan tohumlar koruma altına alınıp çoğaltılarak biyoçeşitliliğin devamı sağlanıyor.

HEM ÜRETİM HEM DAĞITIM

Karşıyakalıları sağlıklı, adil ve temiz gıdaya ulaştırmayı hedefleyen Atalık Tohum Merkezi'nde yaklaşık 1800 çeşit domates tatlı-acı biber, patlıcan, karpuz, kavun, bal kabağı, fasulye, börülce, mısır, su kabağı, kışlık sebze, bamya, salatalık ve ayçiçeği gibi türlerden yerel tohumlar bulunuyor. Bunlar sürekli ekilip çoğaltılıyor, halkla ve yerel üreticilerle ücretsiz şekilde paylaşılıyor. Tohumlardan fideler de üretilerek talepte bulunan vatandaşlara veriliyor. Bu kapsamda bugüne kadar merkezde 300 bin tohum paketlemesi yapıldı ve ücretsiz olarak dağıtıldı.

Ayrıca Karşıyaka Belediyesi Şantiye Tesisleri'nde kurulan bostanda gerçekleştirilen örnek uygulamada ata tohumları kullanılarak yetiştirilen sebzeler olgunlaşıyor ve hasat ediliyor. Ürünlerin bir kısmı tohumluk olarak değerlendirilirken bir kısmı da ürünün çiftçiye ve tüketiciye yönelik tanıtım faaliyetlerinde kullanılıyor.

ÜRETEN TOPLUM VURGUSU

Yerel ürünlerin ve tohumların korunması gerektiğine vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Günümüzde sadece tüketen değil, aynı zamanda üretime katkıda bulunan toplumlara dönüşmek zorundayız. Bunun için tarıma destek olmamız; yerel ürünlerimizi, onların tohumlarını korumamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda kırsal alanda tarımla uğraşan vatandaşlarımıza da kentten elimizden geldiğince destek vermeliyiz. Bu anlayışla kurduğumuz Şehit Muhittin ve Ayşe Dudu Sağıroğlu Atalık Tohum Merkezi bir yılı aşkın sürede çok güzel işler başardı, önemli bir misyon üstlendi. Karşıyaka'da yerel tohumları korumanın ve toprakla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Geleceğimiz için üretime katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Üreten, ürettiğini adilce, hakça bölüşen bir düzen için çalışıyoruz. Torunlarımıza, çocuklarımıza üreten bir Türkiye bırakacağız" dedi.