Karşıyaka Belediyesi'nden Bayram Çocuklarına Özel Konser

KARŞIYAKA, İZMİR (ANKA) - Karşıyaka Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "30. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Festivali" tüm coşkusuyla devam ediyor. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Kosova, Sırbistan, KKTC ve Kuzey Makedonya'dan gelen çocukların katılımıyla renklenen festival kapsamında dün 'Bu Ne Biçim Mozart' başlıklı bir konser düzenlendi.

Karşıyaka Oda Orkestrası'nın hazırladığı anlatımlı konserde çocuklar, Mozart'ın renkli dünyasında sürprizler ve bol kahkahayla yol aldı; klasik müzik dünyasına adım attı. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde sahne alan Amadeus Mini Orkestrası'nın (KODA Quintet) performansı büyük beğeni kazandı.

RENKLİ GÖSTERİLER

Festival heyecanı, bugün de Çarşı, Alaybey İZBAN girişi, Nergiz Parkı ve Zühtü Işıl Meydanı gibi noktalarda gerçekleşecek gösteriler ile ilçeye yayılmaya devam edecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise sabah saatlerinde temsilci çocukların Kaymakam, Belediye Başkanı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne yapacağı makam ziyaretleri ve Mustafa Reşit Paşa İlkokulu'ndaki törenin ardından, Mavibahçe'de final gösterileri sergilenecek. Son olarak da Mavişehir Tay Park'ta Çocuk Spor Şenliği yapılacak. Misafir çocuklar, 24 Nisan'da Karşıyaka'dan ayrılacak.