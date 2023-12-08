Karşıyaka Belediyesi İlk Yardım Kurslarına Yoğun İlgi

Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği ve programı sürekli güncellenen ilk yardım kurslarına 2023 yılında toplam 116 oturumda 1500'ü aşkın yurttaş katıldı.

İnsan hayatının tehlikeye düştüğü trafik kazası, iş kazası, afetler, kalp krizi, ani kalp durması, sara krizi gibi durumlarda konu ile ilgili eğitim almış kişiler tarafından sağlık ekibi gelinceye kadar yapılan müdahale hayat kurtarıcı olabiliyor. 'Önce İnsan Sağlığı' diyerek çalışmalarına yön veren Karşıyaka Belediyesi de bu vizyon doğrultusunda çeşitli konuları odak noktasına alan ilk yardım kursları düzenliyor. Yurttaşların da yoğun ilgi gösterdiği ilk yardım eğitimleri Çamlık Sokak'ta bulunan Dr. Bülent Zeren Sağlık Merkezi içindeki İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

BİNLERCE YURTTAŞ BİLGİLENDİ

İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde 2023 yılında toplam 116 ilk yardım eğitimi, 1500'ü aşkın yurttaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimlerde ev kazalarında ilk yardımdan kırık, çıkık ve yanıklarda ilk yardım gibi çok geniş yelpazede konular ele alındı. Öte yandan; belirli aralıklarla merkezde ilk yardım seminerleri gerçekleştirildiği bu seminerlerden yaklaşık 500 yurttaş faydalandı. Okullarda ilk yardım projesi kapsamında ise yüzlerce çocuğa ulaşıldı.

PROGRAM HER AY GÜNCELLENİYOR

Merkezde yürütülen ilk yardım eğitimlerinin takvimi her ay güncelleniyor. Merkezde Aralık ayı boyunca yürütülecek eğitim takvimine göre şimdiye kadar merkezde 'Solunum ve Kalp Durmasında İlk Yardım Uygulamaları Eğitimi', 'Çocuk ve Bebeklerde Görülen Ev Kazalarında İlk Yardım Uygulamaları' ve 'Anne Babalara İlk Yardım Atölyesi' konu başlıklarında eğitimler gerçekleştirildi. Eğitime katılan yurttaşlar öğrendikleri yeni bilgilerin hayatlarını kolaylaştıracağını vurgularken küçük çocuk sahibi ebeveynler her anne, babanın bu ilk yardım uygulamalarını öğrenmesi gerektiğine dikkat çekti.

ARALIK AYI DOPDOLU GEÇECEK

Merkez yetkilileri tarafından aralık ayı boyunca devam edecek eğitimlere ilişkin verilen bilgiye göre; 12 Aralık Salı günü 'Göğüs Ağrısı, Bayılma, Kan Şekeri Düşüklüğü ve Epilepsi Durmalarında İlk Yardım Uygulamaları', 14 Aralık Perşembe günü 'Çocuk ve Bebeklerde Görülen Ev Kazalarında İlk Yardım Uygulamaları, 17 Aralık Pazar günü saat 'Afetlerde İlk Yardım', 19 Aralık Salı günü 'Solunum ve Kalp Durmasında İlk Yardım Uygulamaları Eğitimi', 21 Aralık Perşembe günü 'Yaşlılarda Düşme Sonrası İlk Yardım Uygulamaları' ve 28 Aralık Perşembe günü 'Mutfakta Yaşanacak Kazalar Sonrası Bilinmesi Gereken Güvenli Davranışlar ve İlk Yardım Uygulamaları' konu başlıklarında eğitimler gerçekleştirilecek.

SERTİFİKALI EĞİTİMLER DE VERİLİYOR

İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde, ilk yardım yönetmeliğinin değişmesiyle beraber temel ilk yardım eğitimleri de veriliyor. İki gün süren bu eğitimlerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika veriliyor. Ayrıca temel yaşam desteği eğitimi, afetlerde ilk yardım eğitimi ve güncelleme eğitimleri de düzenleniyor. Ayrıca İlk Yardım Merkezi halkı bilgilendirici seminerler düzenliyor, 12 ay boyunca aylık plan dahilinde mevcut eğitimler veriyor; butik eğitim adı altında detaylı öğrenimi hedefliyor. Merkeze bağlı çalışan sağlık görevlileri Karşıyaka Belediyesi'ne dilekçe vererek talepte bulunan okullarda da yerinde eğitim veriyor. İlk yardım eğitimlerine ilişkin detaylı bilgi almak isteyen yurttaşlar 0232 369 27 30 numaralı hattan yetkililere ulaşabiliyor.

"HER BİREYİN SORUMLULUĞU"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, insan sağlığını önceleyen çalışmalar yürütmenin yerel yönetimlerin görevi olduğunu belirterek, "Herhangi bir olası kaza ya da insan yaşamını tehdit eden ani olaylarda doğru anda, doğru müdahalede bulunmak bir yaşamı kurtarabilir. Bu anlamda temel ilk yardım uygulamalarını bilmek ve öğrenmek her bireyin sorumluluğudur. Biz de her ay güncellediğimiz eğitim programı ve atölyelerimizle daha çok kişinin bu uygulamaları öğrenmesine katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.