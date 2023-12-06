Karşıyaka Belediyesi, Etkinliklerle Sosyal ve Ekonomik Hayata Destek Sunuyor

Karşıyaka Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle hem kentin sosyal yaşamına hem de ekonomik hareketliliğe destek sunuyor. Üretici pazarları ve ikinci el pazarları ile yerel üretimi destekleyen belediye, tüketim çılgınlığına karşı farkındalık oluşturuyor. Festivaller ve pazarlar sayesinde yerel üreticilerin ekonomik hareketliliği sağlanırken, ziyaretçilerin sosyalleşmesi de sağlanıyor.

Karşıyaka Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle hem kentin sosyal yaşamına hem de ekonomik hareketliliğe destek sunuyor.

Özellikle üretici pazarları ile yerel üretimi destekleyen Karşıyaka Belediyesi, ikinci el pazarları ile yeniden kullanım kültürünün yaygınlaşmasını sağlıyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Düzenlediğimiz festivaller ile kentin sosyal hayatına, yurttaşlarımızın kaynaşmasına destek sunuyoruz. Kurduğumuz tematik pazarlarla yurttaşlarımızı yerel ürünlere yönlendiriyor, tüketim çılgınlığına karşı da farkındalık oluşturuyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 5 yıldır düzenlediği festival ve pazarlarla hem toplumsal hayatın gelişimine katkı sağlıyor hem de kent içinde ekonomik hareketlilik yaratıyor. Yerel üretici pazarında bölgenin tarımsal ürünleri aracılar olmadan direkt tüketici ile buluşturuluyor. Karşıyakalılar gıda ürünlerine daha uygun fiyatla erişirken, üretici de ürünlerini değerinde satma imkanı buluyor. Üretici kadın pazarı ile Karşıyakalı kadınlar hobilerini ekonomik değere dönüştürüyor, atıl eşyalar ikinci el pazarlarında yeni sahipleriyle buluşturuluyor. Çocuk ikinci el pazarında ise bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmak amacıyla erken yaşlarda yeniden kullanım kültürünün deneyimlenmesi sağlanıyor. Ege Otları Festivali, Ayaküstü Lezzet Günleri gibi etkinliklerle yörenin gastronomik hazineleri gelecek kuşaklara aktarılıyor. Yerel üretici için ekonomik hareketlilik yaratan etkinliklerle hem Karşıyaka içinden hem de ilçe dışından gelen ziyaretçilerin sosyalleşmesi sağlanıyor. İlkbahar ve sonbahar çiçek festivalleriyle çoğunluğu kadın olan çiçek üreticileri Karşıyaka'da birbirinden güzel çiçeklerini sergiliyor. Balkonlar ve bahçelerin güzelliği festival kapsamında yarıştırılıyor.

SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA KATKI

Düzenlenen etkinlikler ve pazarlarla hem sosyal hayata hem de ekonomik hayata destek sunduklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla Karşıyaka'mızda toplumsal hayatı geliştirmek için çalışıyoruz. Düzenlediğimiz festivaller ile kentin sosyal hayatına, yurttaşlarımızın kaynaşmasına destek sunuyoruz. Kurduğumuz tematik pazarlarla yurttaşlarımızı yerel ürünlere yönlendiriyor, tüketim çılgınlığına karşı da farkındalık oluşturuyoruz. Özellikle planlı tüketim ve bilinçli tüketim konularını çok önemsiyoruz. Yerel üreticinin aracı olmadan tarımsal ürünlerini Karşıyakalılara ulaştırdığı pazarlarımız var. Asıl amaç binlerce kilometre öteden bir tarımsal ürünü taşımak yerine zaten bölgemizde bulunan ürünler hakkında farkındalık oluşturmak, üreticiyi desteklemek, tüketiciyi bilinçlendirmek. İkinci el pazarlarıyla da tüketim çılgınlığına dur diyecek adımlar atıyoruz. Akıllardaki atık algısını değiştiriyor, atıl olan eşyaların yeniden kullanıma sunulmasını sağlıyoruz. Festivallerle de hem yerel üreticiyi destekliyor hem de yurttaşlarımızın sosyal hayatına katkı sunuyoruz. Yoğun ilgi gören bu etkinliklerimizin başka yerel yönetimlerce de uygulanmaya başlandığını görmek mutluluk veriyor. Tüm çabamız sürdürülebilir bir gelecek, huzurlu ve sağlıklı bir toplumsal hayat için" diye konuştu.