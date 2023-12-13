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Karşıyaka Belediyesi Esnaf Buluşmalarına Devam Ediyor

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Karşıyaka Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışıyla esnaf buluşmalarına devam ediyor. Belediye Meclisi Esnaf Masası ve Komisyonu Başkanı Mithat Salepçioğlu, Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen ile pazarcı esnafını ziyaret etti.

Karşıyaka Belediyesi, kentte katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirdiği esnaf buluşmalarına devam ediyor. Karşıyaka Belediye Meclisi Esnaf Masası ve Komisyonu Başkanı Mithat Salepçioğlu, Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen ile pazarcı esnafını ziyaret etti.

Karşıyaka Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışı ile kentin tüm unsurlarıyla bir araya gelerek toplumsal hayatını geliştirecek çalışmalar gerçekleştiriyor. Vatandaş Katılım Birimi ile yurttaşların yönetimde söz sahibi olması sağlanırken, meclis komisyonlarının yaptığı çalışmalarla esnafa da eşit temsil hakkı tanınıyor. Sağlıklı gıdaya direkt üreticiden, daha düşük ücretlerle ve daha az atık oluşturacak şekilde erişilmesini sağlayan semt pazarları da esnafla kurulan iş birliğinde önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda Karşıyaka Belediye Meclisi Esnaf Masası ve Komisyonu Başkanı Mithat Salepçioğlu, komisyon üyeleri Suat Okal, Deniz Aydoğan, Mehmet Gemici ve Murat Ilgın ile Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen ve oda yönetimi, pazarcı esnafıyla Bostanlı Çarşamba Pazarı'nda bir araya geldi. Pazar yerlerinde yapılan iyileştirmelerin anlatıldığı buluşmada, pazarcıların ihtiyaçları da detaylı konuşuldu.

ESNAF BELEDİYE İŞBİRLİĞİ

Karşıyaka'da sürdürülebilir bir kent hayatı için yapılan çalışmalarda pazarcı esnafının önemli bir paydaş olduğunu belirten Mithat Salepçioğlu, "Karşıyaka Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın çok önemsediği esnaf buluşmalarını ilgili komisyonlarca gerçekleştiriyoruz. Esnafın isteklerini, ihtiyaçlarını dinliyor; kentimizde esnafa yönelik yürüttüğümüz çalışmaları anlatıyoruz. Bir araya geldiğimiz pazarcı esnafımızla da Pazar yerlerimizin ihtiyaçlarını konuştuk, yenileme çalışmalarını anlattık. Özellikle güvenli, taze ve yerel üreticiden tedarik edilen gıdanın yurttaşlarımıza ulaştırılması noktasında kilit rol oynayan pazarcı esnafımızla kentsel gıda stratejimizi de konuştuk. El ele vererek Karşıyaka'mızı daha yaşanır bir kent yapacağız" diye konuştu.

İŞBİRLİĞİ DAHA İYİ SONUÇ GETİRİYOR

Kurulan iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade eden Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen ise "Yapılan bu buluşmalarla esnafların yaşadığı genel sorunları konuşmaktan öte sektöre özel hatta semte özel sorunlar konuşulmuş oluyor. Belediyemiz ile kurduğumuz bu bağ ile sonucundan hem esnafın hem de yurttaşların daha fazla fayda sağladığı daha fazla memnun olduğu sonuçlar elde edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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