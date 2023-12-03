Karşıyaka Belediyesi Engelliler Günü'nde Dayanışma Buluşması Gerçekleştirdi

Sosyal belediyecilik anlayışıyla engelsiz bir yaşam için çalışan Karşıyaka Belediyesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla dayanışma buluşması gerçekleştirdi. Karşıyaka'nın engel tanımayan gençleri, Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte sergiledikleri müzik ve dans gösterileriyle farkındalık yarattı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Engelsiz bir Karşıyaka için el ele çalışmaya; tüm engelleri sevgi ve dayanışmayla aşmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, yerel yönetimler arasında İzmir'de tek olan 'Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Merkeze devam eden engelli bireyler, aileleri ile birlikte katıldıkları etkinlikte renkli gösteriler sergiledi. Müzik, dans ve ritim performanslarıyla hayata engel tanımadıklarını gösteren özel gereksinimli bireyler, hem birlikte keyifli bir gün geçirdi hem de farkındalık yarattı. Çocuklarını gururla izleyen aileler de duygusal anlar yaşadı. Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Berkhan Alptekin'in de katıldığı etkinlik sonunda hep birlikte pasta kesildi.

"ENGELLERİ SEVGİYLE AŞIYORUZ"

Engelsiz bir Karşıyaka için çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyaka'mızda özel gereksinimleri gözeterek, dezavantajları ortadan kaldıracak düzenleme ve hizmetlerle herkes için yaşanabilir bir kent yaratmak için çalışıyoruz. Engelli bireylerin toplumsal hayata daha etkin ve aktif şekilde katılmalarına destek veriyoruz. Bu amaçlarla örnek çalışmalar yapan Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezimiz ve buraya devam eden yurttaşlarımız bizler için çok değerli. Toplumsal bilinç ve farkındalığı güçlendirmek adına önemli bir tarih olan Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hayata engel tanımadıklarını bir kez daha gösteren merkez üyelerimizi yürekten kutluyorum. 'Sevgi varsa, engel yoktur' anlayışıyla engelleri aşmak için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar büyüyerek devam edecek" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ 'BİZ DE VARIZ' DİYOR"

Engelli bireylerin aileleri adına konuşan Nejla Kostak da "Karşıyaka Belediyesi, engelli bireyler ile ilgili konularda seferber olarak çalışıyor. İzmir'e model olmuş Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi de çok önemli işlerin yapıldığı bir birim. Çocuklarımıza spor, sanat, edebiyat ve müzik gibi çeşitli alanlarla eğitimler veriliyor; sosyal yaşam becerileri geliştiriliyor. Bu sayede evlatlarımız 'Biz de varız' diyerek toplumun her alanında yer alabiliyorlar. Önce insan diyen, her konuda engelli bireylerin hep yanında olan ve bizden hiçbir desteği esirgemeyen Karşıyaka Belediyesi Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a, merkezde görev alan tüm personele ve öğretmenlerimize teşekkürü borç biliyoruz; iyi ki varsınız" diye konuştu.