Karşıyaka Belediyesi Can Dostların Yanında

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek adına çeşitli faaliyetler yürüten Karşıyaka Belediyesi, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçmek ve hastalıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla kısırlaştırma çalışmalarına da devam ediyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Dünyamızı ve kentimizi paylaştığımız can dostlarımızın sağlığını, yaşam kalitesini ve konforunu çok önemsiyor; çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz. Kentimiz onların varlığıyla daha da güzel" dedi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında sokak hayvanları kısırlaştırılarak kontrolsüz üreme ile etkin bir mücadele yürütülürken muayene, tedavi ve bakım işlemleri de eksiksiz gerçekleştiriliyor. Geçen yıl içinde 40 binin üzerinde can dosta müdahale ederek tedavilerini yapan, yaklaşık 6 bin 500 kedi ve köpeği kısırlaştırarak doğal ortamına bırakan Veteriner İşleri Müdürlüğü; 2023 yılının başlangıcından şu ana kadarki dönemde ise bin 2 bin 890 kedi ve köpeği kısırlaştırdı. Bazı can dostlar yeni yuvalarına kavuşturulurken sahipli köpekler de kayıt altına alındı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliği kapsamında yerel hayvan koruma gönüllülerinin iş birliğinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde can dostların sağlığı ve güvenliği için problemler yerinde çözülüyor. 9 veteriner hekim, 4 veteriner sağlık teknikeri ve 3 veteriner müdahale aracı olmak üzere toplam 46 personel yürütülen çalışmalar kapsamında tedavi ve bakım amacıyla 24 bin 66 sokak hayvanına müdahale edildi, muayeneleri gerçekleştirildi. Kırık, çıkık, göz hastalıkları gibi sebeplerle 376 sokak hayvanı operasyona alınarak tedavi edildi, 6 bin 28'ine de aşı uygulandı.

2 BİNDEN FAZLA İHBARA YANIT VERİLDİ

Yaklaşık 7 aylık süreçte Müdürlüğe iletilen 2 bin 333 sayıda ihbara yanıt veren personel, ihbara konu olan sokak hayvanını Cordelion Taypark veya Şantiye Tesisleri'nde bulunan kliniğe götürüyor. Kliniğe götürülen hayvanlar, kısırlaştırma işlemi ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar yaşam alanlarına bırakılıyor. Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yapmış olduğu bu yoğun çalışmalarla İzmir'deki ilçe belediyeleri arasında en fazla kısırlaştırma işlemi uygulayan ekip konumunda bulunuyor.

"KENTİMİZ ONLARLA GÜZEL"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Dünyamızı ve kentimizi paylaştığımız can dostlarımızın sağlığını, yaşam kalitesini ve konforunu çok önemsiyor; çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz. Hem kontrollü üremeyi sağlamak hem de can dostlarımızı birçok hastalıktan korumak için kısırlaştırma çalışmalarını titizlikle ilerletiyoruz. Can dostlarımızın sağlık kontrollerini, kısırlaştırmasını yaptıktan sonra kendi yaşam alanlarına geri bırakıyoruz. Kentimiz onların varlığıyla daha da güzel" diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlar, ambulans hattı için 0232 324 44 19, can dostlar masası için ise 0232 399 40 00 numaralı hatlardan iletişime geçebilecek.