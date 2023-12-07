Karşıyaka Belediyesi 20 Bin Vatandaşın Kapısını Çaldı

Katılımcı yönetim anlayışını benimseyen Karşıyaka Belediyesi, 1 yılda 7 mahallede 20 bin hanenin kapısını çaldı.

Vatandaş Katılım Birimi'nin yaptığı bu çalışma Karşıyaka'nın tamamında uygulanarak belediyenin politikalarına yön veren raporlar hazırlanıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bir yerleşim yerindeki ihtiyaçları en iyi bilenler orada yaşayanlardır. Sadece gözlem yaparak ya da istek gelmesini bekleyerek kent yaşamını geliştiremeyiz. Karşıyaka'da benimsediğimiz katılımcı yönetim modeli ile yurttaşlarımız yönetimde aktif ve etkin söz sahibi olmasını sağlıyor, kent yaşamına birlikte değer katıyoruz" diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışıyla geliştirdiği projelerle yurttaşların kentin yönetiminde söz sahibi olmasına olanak sağlıyor. Vatandaşa Katılım Birimi, yurttaşlarla sık sık bir araya gelerek belediye bünyesinde sunulan hizmetler hakkında bilgilendirme yapıyor, görüşleri ilk ağızdan alarak ilgili birimlerin kullanımına sunuyor. Bu kapsamda yürütülen hane ziyaretlerinde Vatandaş Katılım Birimi personeli tek tek yurttaşları ziyaret ederek açık uçlu test uygulaması gerçekleştiriyor. Verilen yanıtlar raporlanarak belediye hizmetlerinin kent dinamiklerine göre özelleştirilmesi, başarı ve memnuniyet oranının artırılması sağlanıyor. Birimin kurulmasıyla birlikte 2022 yılında başlayan çalışmalarda Latife Hanım, Bahariye, Örnekköy, İmbatlı, Alaybey, Donanmacı, Zübeyde Hanım mahallelerinde toplam 20 bin 22 hanenin kapısı çalındı, 6249 hane ile görüşme gerçekleştirildi ve bu görüşmelerde toplam 503 ÇÖZMER kaydı oluşturularak iletilen sorunlar sonuca ulaştırıldı.

Kadınların toplumsal hayatta daha aktif katılımı ve eşit temsili için de çalışmalar yürüten Vatandaş Katılım Birimi, mahalle bazlı Kadın Buluşmaları etkinliği düzenledi. Örnekköy, Cumhuriyet, Yalı, Mustafa Kemal ve Şemikler mahallelerinde düzenlenen Kadın Buluşmalarına toplam 173 kadın katıldı. Etkinlikte mahalleler kadınların gözünden incelenerek, güvenlik, eğitim, bakım sorumluluğu, hizmetlere erişim, sosyal yaşam ana başlıkları altında karşılaştıkları sorunlar raporlandı. Vatandaş Katılım Birimi'nin yıl boyunca uyguladığı proje bazlı anket çalışmalarına toplam 2242 kişi katılırken bini aşkın soru yanıtlandı. Müdürlüklerin çalışmalarının yanı sıra Sürdürülebilirlik Raporu, Karşıyaka Gevrek Modeli, pazar yeri düzenlemeleri gibi raporlar ve uygulamalarda yurttaşların anket sorularına verdiği yanıtlar etkin şekilde rol aldı.

TASARIM ATÖLYELERİ

Karşıyaka Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün vatandaş tasarım bilimi yöntemiyle tasarım atölyeleri düzenlediğini belirten Başkan Dr. Cemil Tugay, "Bir yerleşim yerindeki ihtiyaçları en iyi bilenler orada yaşayanlardır. Sadece gözlem yaparak ya da istek gelmesini bekleyerek kent yaşamını geliştiremeyiz. Karşıyaka'da benimsediğimiz katılımcı yönetim modeli ile yurttaşlarımız yönetimde aktif ve etkin söz sahibi olmasını sağlıyor, kent yaşamına birlikte değer katıyoruz. Atakent otopark alanı, Cemal Gürsel Caddesi, Örnekköy Şehit Astsubay Erkan Durukan İlkokulu ve Bahar Parkı'nda yapılacak düzenlemeler için tasarım atölyeleri oluşturarak yurttaşlarımızın tasarım süreçlerine katılımını sağladık. Yurttaşlarımızın 3 boyutlu modeller üzerinde bireysel olarak yaptığı tasarımları birbirleriyle karşılaştırılarak hem işlevsellik hem de beklentiyi karşılayacak optimum tasarımlar oluşturduk. Atakent Otopark Alanı için oluşturulan iki tasarım arasından yapılacak seçimi oylama yöntemiyle gerçekleştirdik. Ayrıca kamusal alanların yeniden planlanması konusunda da hızlı, düşük maliyetli ve etkili müdahalelerle mekansal iyileştirmeler yapmak anlamına gelen taktiksel şehircilik uygulamalarını hayata geçirdik. Vatandaş Katılım Birimi, Kentsel Tasarım Müdürlüğü iş birliğinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında Kedili Avlu, Emre Zeyrek Parkı ve Bostanlı Urban Tank düzenlemelerinde de yurttaşlara anket yaparak uygulamaları şekillendirdik" diye konuştu.