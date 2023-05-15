Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay: 'Önümüzde Kazanarak Ülkemizin Kaderini Değiştirebileceğimiz Son Bir Seçim Var'

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin “Önümüzde henüz sonucu belli olmayan, kazanarak ülkemizin kaderini değiştirebileceğimiz son bir seçim var. Türkiye’mizin belki de yüz yıllık geleceğini belirleyeceğimiz iki haftalık bir kader yolculuğu var. İki hafta sonra bu inancın ve hayalin kazanması gerek. Hepinizi buna inanmaya ve mücadele etmeye çağırıyorum” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin "Önümüzde henüz sonucu belli olmayan, kazanarak ülkemizin kaderini değiştirebileceğimiz son bir seçim var. Türkiye'mizin belki de yüz yıllık geleceğini belirleyeceğimiz iki haftalık bir kader yolculuğu var. İki hafta sonra bu inancın ve hayalin kazanması gerek. Hepinizi buna inanmaya ve mücadele etmeye çağırıyorum" dedi.

Karşıkaya Belediye Başkanı Cemil Tugay, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarını değerlendirdi. Yüksek katılım oranı ve tercihlerinden dolayı Karşıyakalılara teşekkür eden Tugay, "Karşıyakalılar olarak dün yapılan genel seçime yüksek katılımınız ve Genel Başkanımıza verdiğiniz yüzde 80'in üzerindeki destek için sizlere çok teşekkür ederim. Minnetim sonsuz. İkinci tur seçim yapılacak. İnandığımız değerler için mücadeleye devam edeceğiz. Haksızlıklara karşı adaletin, baskılara karşı özgürlüğün, ülkemizi muhtaç hale getirenlere karşı tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti idealinin, eşitsizliklere karşı insanca yaşamın mücadelesini yapmaya, onurumuzu savunmaya devam edeceğiz" dedi.

"HAKLIYSAK, İNANIYORSAK, ÜLKEMİZİN TÜM İNSANLARI BUNA İNANABİLİR."

İkinci tur seçimlerinin önemine dikkat çekerek halkın iradesine vurgu yapan Tugay, şunları söyledi:

"Önümüzde henüz sonucu belli olmayan, kazanarak ülkemizin kaderini değiştirebileceğimiz son bir seçim var. Türkiye'mizin belki de yüz yıllık geleceğini belirleyeceğimiz iki haftalık bir kader yolculuğu var. Haklıysak, biz inanıyorsak, ülkemizin tüm insanları buna inanabilir. Bunu hiçbirimiz unutmamalıyız. Halkın iradesi esastır. Halkın iradesine saygısızlık asla kabul edilemez. Biz o saygıyı sonuna kadar göstereceğiz. Ayrıştırma değil, sevgi, saygı ve hak çerçevesinde buluşma dedik, aynı yerdeyiz. İki hafta sonra bu inancın ve hayalin kazanması gerek. Hepinizi buna inanmaya ve mücadele etmeye çağırıyorum."