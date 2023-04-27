Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'dan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na Stat Tepkisi: 'Madem Devretmişler, Devir Protokolünü Kamuoyuna Sunsunlar'

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Karşıyaka Stadı’na ilişkin iddialarına, “Sayın Bakan kaç senedir bu görevde, kim onu tuttu, elini kolunu mu bağladılar da bu zamana kadar yapılmadı? Kendisi devrettik demiş, büyük ayıp; böyle bir şey yok. Madem devretmişler devir belgesini yayınlasınlar, devir protokolünü kamuoyuna sunsunlar. Olmayan bir şeyi nasıl gösterecekler onu da bilmiyorum. Kendileri devredeceğiz dediler ama etmediler” yanıtını verdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Karşıyaka Stadı'na ilişkin iddialarına, "Sayın Bakan kaç senedir bu görevde, kim onu tuttu, elini kolunu mu bağladılar da bu zamana kadar yapılmadı? Kendisi devrettik demiş, büyük ayıp; böyle bir şey yok. Madem devretmişler devir belgesini yayınlasınlar, devir protokolünü kamuoyuna sunsunlar. Olmayan bir şeyi nasıl gösterecekler onu da bilmiyorum. Kendileri devredeceğiz dediler ama etmediler" yanıtını verdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, canlı yayın konuğu olduğu programda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Karşıyaka Stadı'nın yapımında belediyelerin de dahil olduğu engellemelerle karşılaştıkları iddialarına yanıt verdi.

Sürece ilişkin ayrıntılı bilgi veren Tugay, daha önce Bakanlık tarafından bir mimara hazırlatılan projenin yapım için yeterli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"DEVİR PROTOKOLÜNÜ KAMUOYUNA SUNSUNLAR"

"Bakan bu sürecin nasıl olduğunu en iyi bilenlerden birisi. Bütün bunlara rağmen gerçek dışı açıklamlarına inanamıyorum. Ben stat konusunda daha önce her seçim öncesi siyasi malzeme yapıldığını söylemiş ve yapılmasın diye çok uğraşmıştım. Biz stadın yapılmasını istiyoruz, yapılması için çaba gösteriyoruz. Engel olanlar geçmişte başka birileriydi, bugün başka birileri. Sayın Bakan kaç senedir bu görevde, kim onu tuttu, elini kolunu mu bağladılar da bu zamana kadar yapılmadı? Kendisi devrettik demiş, büyük ayıp; böyle bir şey yok. Madem devretmişler devir belgesini yayınlasınlar, devir protokolünü kamuoyuna sunsunlar. Olmayan bir şeyi nasıl gösterecekler onu da bilmiyorum. Kendileri devredeceğiz dediler ama etmediler. İzmir Büyükşehir Belediyesi devralmak istedi ama bunun olması için planlarının ve projelerinin teslim edilmesini istediler. Fakat o projeler bir türlü gelmedi, defalarca yazı yazılmasına rağmen. Projesi de yokmuş zaten, projesi olmayan biri şeyi yapacağız demek de saçma. Bize getirdikleri proje avan proje, uygulama projesi değil; bununla da herhangi bir yapı yapılamaz hele stat hiç yapılamaz. Bunlar olmadan bir kere ihale de yapılamaz.

"DÖKTÜKLERİ BETON KAÇAK"

Kendileri daha önce avan proje ile ihaleye çıkmışlar. O da şu şekilde Binali Yıldırım İzmir Büyükşehir Belediyesi için adayken ben yapacağım diyor ve acele bir şekilde yıktırıyor, yapıyormuş gibi gözükmek için de beton döküyorlar. Döktükleri beton için bile ruhsat yok resmen kaçak. Bunu TOKİ eliyle devlet yapıyor. Sonra ona kendilerinin çıkardığı imar affı ile imar alıyorlar. Bu sebeple avan projeyi yapan mimar müellif hakkını almış oluyor. Kendisiyle hem biz hem de Büyükşehir temas kurmaya çalıştı ama para istedi. Büyükşehir de biz o mimarla çalışmak istemiyoruz, muvafakatını versin dedi ama vermedi, Bakanlık da bu süreçte elini bile sürmedi, kılını kıpırdatmadı. Amaçları zaten bu seçimde yapmadılar, yapamadılar diyerek stadı yine seçim malzemesi haline getirmek. Kendileri dağlara, taşlara stat yaptık diye övünüyorlar o zaman Karşıyaka Stadı neden yıllardır yapılmıyor?"

Tugay, sözlerini şöyle tamamladı:

"BUYURUN YAPIN O ZAMAN, NEDEN DURUYORSUNUZ"

"2 buçuk yıl önce Sayın Bakan'ın yanına gittim, yanımızda başkaları da vardı. Bu stadın yapılması önündeki engeller kalktı yapmayı düşünüyor musunuz dedim. O da bizim bu stada ayıracak kaynağımız yok dedi. Bunu söylediği için ben de yapmayacaksanız madem İzmir Büyükşehir Belediyesi yapsın dedim ve tamam dedi. Neden muvaffakatını vermediler, neden devretmediler? Ortada bu gerçeklikler varken doğru olmayan açıklamalar neden, ayıp değil mi? İnsanın aklıyla neden dalga geçiyorsunuz, neden sürekli insanları aldatmaya çalışıyorsunuz? Söz veren, yıkan, bölgeyi tahsis alan sizsiniz; biz her şeyi yapmaya hazırken inanılmaz bir tavırla, sanki bunlar yaşanmamış gibi gerekirse biz yaparız demek nedir? Gerekiyor, buyurun yapın o zaman sizi kim tutuyor? Hem yapmıyorsunuz hem yaptırmıyorsunuz. Mimarın muvaffakatını verin ondan sonra bu lafları söyleyin. Kusura bakmayın ama bu ülkede o kadar çok yalan söyleniyor ki bu da onlardan biri."