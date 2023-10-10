Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'dan Amatör Spor Kulüplerine Destek

Karşıyaka Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 21 amatör spor kulübüne malzeme yardımı yaptı. Tüm takımlara yeni sezonda başarılar dileyen Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Her zaman yanınızdayız" mesajı verdi.

Karşıyaka'da faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri 2023-2024 Amatör Futbol Sezonu'na törenle 'merhaba' dedi. Hasan Türker Futbol Sahası'nda düzenlenen sezon açılışında, Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Berkhan Alptekin, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, Karşıyaka Amatör Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Metin Acaroğlu, amatör kulüplerin başkanları, yöneticileri, sporcu ve teknik ekipleri bir araya geldi.

Karşıyaka Belediyesi törende, amatör spor kulüplerinin çalışmalarını daha verimli bir şekilde gerçekleştirmesine ve Karşıyaka'dan yeni sporcuların yetişmesine katkıda bulunmak adına, 21 kulübe malzeme desteğinde bulundu. Organizasyon, U11 Karşıyaka karması tarafından gerçekleştirilen gösteri maçıyla sona erdi.

"SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ"

Sağlıklı bir toplum için sporun çok önemli olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Amatör spor kulüpleri geleceğe başarılı sporcular yetiştirmek ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı ve iyi bir toplum için doğru yönlendirmek adına çok önemli. Biz de Karşıyaka'mızda sağlıklı ve aktif bir yaşam için sporu özendirmek, desteklemek adına elimizden geleni yapıyoruz. Sporu yaşamın her alanına yaymak ve sporla büyüyen sağlıklı nesiller yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu anlayışla, spor tesisi desteğinin yanı sıra malzeme desteği de sunduğumuz amatör futbol takımlarımıza yeni sezonda yürekten başarılar diliyorum. Karşıyaka sporun ve sporcunun kentidir; siz çalışın, bizler daima sizin yanınızdayız. Tüm takımlarımızın kardeşçe mücadelelere sahne olacak mutlu bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.