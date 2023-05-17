Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay: '28 Mayıs'ta Halk Kazanacak, Halkın İradesi Kazanacak. Balkon Konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu Yapacak'

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından sahaya indi. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tugay, "28 Mayıs'ta halk kazanacak, halkın iradesi kazanacak; 28 Mayıs'ta balkon konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu yapacak" dedi.

CHP Karşıyaka İlçe örgütüyle birlikte 28 Mayıs'a kadar ilçesinin tüm mahallelerini adım adım dolaşacağını, kahvehane toplantılarına katılacağını söyleyen Başkan Tugay, seçim çalışmalarına pazar ziyaretleriyle başladı.

İlk ziyaretlerini Bahçelievler Katlı Pazar Yeri ile Yalı Mahallesi Pazar Yeri'ne yapan hem pazarcılarla hem de vatandaşlarla konuşarak Millet İttifakı'nın hedeflerini anlatan Tugay, şunları söyledi:

"Karşıyaka'mızda ilk turda Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy yüzde 80,2 oldu. Bu çok önemli bir oran ancak daha da artması gerektiğine inanıyoruz. Kazanmamız gereken ciddi bir kesim daha var. Türkiye genelinde sandığa gitmeyen 8 milyonun üstünde yurttaşımız var. Bunun için sokaktayız. İlk turda sandığa gitmeyen seçmenlerimizin kapısını çalacak, diğer adaylara oy atan yurttaşlarımıza ulaşarak oylarına talip olacağız. Örgüt emekçilerimizle birlikte bir CHP'li olarak tarihe kazınacak bir zafer kazanmak istiyoruz."

Tugay, kazanarak Türkiye'nin kaderini değiştirebilecekleri bir seçime gittiklerini belirterek şöyle devam etti:

"28 Mayıs'a kadar her gün sahada olacağız. Vatanseverler olarak bugün, inandığımız değerler için, haksızlıklara karşı adaletin, baskılara karşı özgürlüğün kazanması için mücadele ediyoruz. Ülkemizi ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda uçuruma sürükleyenlerin bir 5 yıl daha o koltuklarda oturmaması için çalışıyoruz. Azmimizi ve gücümüzü yeniden tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti idealine ulaşma arzumuzdan alıyoruz. Birlikte üretip, birlikte büyüdüğümüz; refahın ve huzurun olduğu bir Türkiye'ye geçmişte olduğu gibi yeniden kavuşmak istiyoruz. Karşıyakalı hemşerilerimizin verdiği desteğe minnetimiz sonsuz. Bu desteği daha da arttırmak için yüreklere dokunmak için sokaktayız. Son ana kadar da sokakta olacağız. 28 Mayıs'ta halk kazanacak, halkın iradesi kazanacak; 28 Mayıs'ta balkon konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu yapacak."