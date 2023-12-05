Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Güney Temiz, Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Oldu

Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Güney Temiz, görevinden istifa edrek Bornova Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

Güney Temiz, Karşıyaka Beleddiyesi Başkan Yardımcılığı ve Basın Müdürlüğü görevlerinden istifa ederek Bornova için yola çıktı. Temiz, aday adaylığı başvurusunun son gününde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bornova İlçe Başkanlığı'na giderek dosyasını teslim etti.

"BU KUTLU GÖREV İÇİN EMEKLİ OLMAYI BEKLEMEDİM"

"Yeni bir geleceğe merhaba. Onurlu tarihiyle, kurtuluş ve kuruluşun ruhuyla; dünya siyasi tarihinin en köklü partilerinden biri olan, güçlü fikirlerin ve değişimin gücü Cumhuriyet Halk Parti'sinin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk ve ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yılmadan yürümek büyük onur kaynağım. Bugün, sokaklarında büyüdüğüm, insanını bildiğim ve sevdiğim, tüm eğitim hayatımı tamamladığım, havasını soluduğum bu kente hizmet etme arzusunun ilk adımını atıyorum. Toplumun tüm kesimlerini ve ülkesini düşünen, kardeşçe bir yaşamı düşleyen her bir yurttaşımızla beraber, yüksek sorumluluk bilinciyle hareket ediyorum. Yaşadığı kenti bilimsel bilgiye, katılımcılığa, şeffaf ve hesap verebilirliğe dayalı; ortak akıl ve yönetim anlayışı ve heyecanı ile yönetmeye hazır olmayı onur kabul ediyorum. Kamu bilincinin sorumluluğu ile yerel hizmet kalitesini artırmak ve her bir yurttaşın hizmetlerden eşit ve adil faydalanabilmesini sağlamak, Bornova'mızı daha çağdaş ve daha mutlu insanların kenti yapmak için göreve hazırım.

Bu kutlu görev için emekli olmayı beklemedim. Gençlik kollarından yetiştiğim, birçok kademesinde görev aldığım partimin ve yaşadığım ilçemin yüklediği sorumluluk duygusu ile Bornovalı hemşerilerimizin huzuruna çıkıyorum. TBMM'de Milletvekili Danışmanlığı ve yerel yönetimlerde Müdürlük ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevleriyle hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimin işleyişini uzun yıllar boyunca tecrübe etme fırsatı buldum. Halkımızın karar alma süreçlerinde yetki ve söz sahibi olacağı mekanizmaları hep birlikte inşaa edecek; genç ve alanında uzman arkadaşlarımla başarılı bir yerel yönetim gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum.

"BENİ BORNOVA BÜYÜTTÜ"

Değerli eşim Çisem ve sevgili kızım Eylül ile birlikte, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile yaşıt olan Bornova Belediyemizin Başkanlığına Aday Adaylığı başvurumu baba evime, Bornova İlçe Başkanlığımıza yaptım. Bu anlamda kendimi, köklerini Anadolu'nun kadim kültüründen alan partimize ve 100 yıllık Cumhuriyetimizin onurlu yurttaşları olan Bornovalı hemşerilerimize emanet ediyorum. Beni Bornova büyüttü. Evladınız, arkadaşınız ve kardeşiniz Güney…"